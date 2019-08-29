Белорусы требуют спасти от исчезновения дворец Горватов в Наровле 2 29.08.2019, 19:00

Крыша прохудилась, стены рушатся.

Неравнодушные к судьбе белорусского исторического наследия создали петицию с требованием спасти разрушающуюся историко-культурную ценность — дворцово-парковый ансамбль Горватов в Наровле, передает tut.by.

Состояние памятника архитектуры начала ХІХ века с каждым годом все печальнее.

Здание дворца почти полностью потеряло крышу, что привело к катастрофическим последствиям: разрушились перекрытия между этажами, и начали разрушаться стены, констатируют авторы петиции.

Неравнодушные белорусы предлагают привести здание дворца в надлежащее состояние, а если у исполкома нет финансовой возможности содержать памятник архитектуры — выставить его на аукцион за одну базовую и передать ответственность за сохранение памятника архитектуры другой организации или физическому лицу.

Обращение адресовано начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наровлянского райисполкома Инне Рудковской. На момент выхода материала петицию подписали 732 человека.