«Продавщица», у которой Путин купил мороженое, больше не работает 5 29.08.2019, 21:51

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Женщина исчезла вместе с лотком.

Продавщица, у которой Владимир Путин купил мороженое во время посещения авиасалона МАКС, больше там не работает, сообщает "Московский комсомолец".

Журналисты специально поехали в Жуковский, чтобы купить мороженое на том же месте, на котором покупал его президент России, но не обнаружили ни лотка с продукцией, ни женщины, которая продавала товар. Другие продавщицы утверждают, что ничего не знают о ней.

МК отмечает, что на МАКС-2019, несмотря на множество лотков по продаже мороженого, отсутствуют купленные Путиным вологодский пломбир и пломбир "Коровка из Кореновки".

Ранее СМИ обратили внимание на то, что при посещении авиасалона МАКС Владимир Путин приобрёл мороженое у молодой женщины, которая продавала его президенту России на том же месте ровно два года назад. Пользователи соцсетей высмеяли ситуацию и задались вопросом, в каком звании находится продавщица и повышено ли оно после успешно выполненного второй раз подряд задания.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил совпадение тем, что на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании.