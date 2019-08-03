Протесты в Москве (прямая трансляция) 24 3.08.2019, 14:30

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Фото: EPA/UPG

(обновляется) Жители Москвы требуют проведения свободных выборов.

3 августа в Москве проходят несанкционированные акции протеста против отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Настоящее время» ведет прямую трансляцию с улиц Москвы:

Сегодня активисты собрались в нескольких местах: на Тверском, Цветном бульваре, на Трубной и Пушкинской площадях, в районе Петровского и Рождественского бульваров. Полиция начала проводить задержания еще до начала митинга, в том числе и одного из незарегистрированных кандидатов — Любовь Соболь.

Сообщается о задержании более 100 человек, но цифра задержанных постоянно растет. Собравшиеся на митинг отмечают, что людей просто выхватывают из толпы и садят в автозаки.

«Новая газета» сообщила, что около метро Кропоткинская полицейские задерживали всех мужчин, у которых при себе не было документов. Журналисты также сообщали, что над городом летает вертолет — снимает происходящее на акции. Кроме того, в городе много военных.

Как сообщает «Немецкая волна», люди ходят с одного бульвара на другой, аплодируют друг другу и кричат «Пропускай» там, где стоит полиция. На Трубной площади продолжаются задержания.

На Трубной задержания продолжаются, скоро будет два десятка меньше, чем за 15 минут pic.twitter.com/lN1XHnXpDb — ОГОН (@OgonWatch) August 3, 2019

В сентябре 2019 года в Москве должны состояться выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком не допустил к ним более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, сотрудников ФБК Любовь Соболь, и Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других кандидатов. Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми, и другие нарушения, например, неверно указанные данные избирателей.

После отказа в регистрации политики провели несколько акций протеста перед зданиями Мосгоризбиркома и других органов власти, а их сторонники 14, 20 и 27 июля выходили на улицы Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов. Акции привели к тому, что на незарегистрированных кандидатов завели дело по уголовной статье о препятствовании работе избирательных органов, по которой им грозит до пяти лет тюрьмы. Большинство кандидатов арестованы по административным статьям за организацию несанкционированных митингов.

Протесты 27 июля полиция и Росгвардия жестко разогнали. Были задержаны более 1300 человек. Более сотни людей получили аресты по административным статьям, еще более сотни – штрафы за участие в несанкционированном митинге.