Беларусь продает России мусор 30.08.2019, 15:59

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В свою очередь, власти покупают у соседей макулатуру.

Хорошо известно, что наша страна экспортирует в Россию тракторы, холодильники, молочные и мясные продукты… Однако, как выяснилось, Беларусь является еще и самым крупным поставщиком мусора в РФ, пишет «Солидарность».

Таможенная статистика утверждает, что Беларусь в прошлом году продала России около 7 тысяч тонн пластиковых отходов – больше, чем любая другая страна. На экспорте мусора удалось заработать 3,1 миллиона долларов.

Российские свалки, по данным Гринпис, занимают площадь большую, чем Минская область. Но на них творится такой бардак, что тамошним переработчикам отходов сырья все равно не хватает.

В Беларуси с раздельным сбором мусора дела обстоят тоже не блестяще, но все-таки получше. Поэтому у нас есть что продать россиянам. Они импортируют в основном прессованные пластиковые бутылки.

В свою очередь, мы покупаем у соседей макулатуру. За нее в прошлом году Беларусь заплатила России больше, чем выручила от продажи мусора – 8,3 миллиона долларов. Макулатура, по данным РБК, вообще является главной статьей российского экспорта вторсырья.

Эти деньги могли бы остаться в Беларуси. За год жители нашей страны выбрасывают около 4 миллионов тонн мусора.

По этому показателю белорусы очень близки со шведами. Но у нас на перерабатывающие заводы отправляется только примерно пятая часть отходов – из-за того, что они не отсортированы в процессе сбора. А скандинавы утилизируют 99% (половина сжигается для производства энергии)!

Переработка мусора – выгодный бизнес. В Германии ежегодный оборот этой отрасли составляет около 200 миллиардов евро.

Деньги, как известно, не пахнут. Пахнут свалки, которых в нашей стране, несмотря на экспорт мусора в Россию, разрастаются. Так что, Беларуси есть смысл присмотреться и к шведскому, и к немецкому опыту.