«Родным всегда говорю: лучше вы ко мне приезжайте» 6 31.08.2019, 15:11

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Фото: Александра Айланч

История брестчанки, ставшей хозяйкой турецкого отеля.

С Александрой Айланч журналисты «Брестской газеты» встретились в турецком городе Кемере, что в провинции Анталия. Жизнь в этом регионе средиземноморского побережья, бывшем когда-то колыбелью легендарных народов и цивилизаций, сегодня «заточена под туризм»: многочисленные отели, кафе, рестораны, туристические агентства, магазины.

Атмосфера насыщена положительными эмоциями, солнцем, трелями цикад, восточными мелодиями и запахами. Море, горы, здоровая экология, чистая вода горных рек, обилие зелени, цветов и фруктов. Гранат, банан, апельсин, инжир – все это окажется в руке, стоит только ее протянуть. Здесь есть все, чтобы было максимально комфортно и привлекательно для туристов.

В магазинах торговцы говорят на русском, а зачастую свободно владеют сразу несколькими языками, к оплате принимают доллары и евро. Кажется, здесь и есть то место, о котором можно сказать: вот он, рай на земле. Не случайно на постоянное жительство сюда перебралось немало выходцев из стран бывшего Советского Союза. Но действительно ли оно может стать райским и сказочным для тех, кто, поверив в него, однажды принял решение остаться здесь навсегда?

Фото: Александра Айланч

«Александра, я в Беларуси. Скажи, где ты живешь»

В Турции, как и в любом другом государстве, конечно же, есть свои проблемы. Уровень материального благосостояния жителей страны существенно разнится. Хорошо зарабатывают бизнесмены и квалифицированные специалисты. Так, месячная зарплата врача составляет не менее 1 500 долларов. А вот зарплаты отельного персонала небольшие – около 400 долларов, при этом трудиться приходится напряженно: рабочий день длится с 07.00 до 24.00, а иногда, когда много уборки, и до 2 часов ночи. На заработки сюда точно не приедешь. Однако случается, волею судьбы дорога жизни наших соотечественников все-таки может свернуть в этом направлении.

Фото: Александра Айланч

Именно так произошло с брестчанкой Александрой Рынкевич. Однажды вместе с мамой она приехала в Турцию отдыхать в один из отелей Кемера, и здесь ее ожидала судьбоносная встреча. Мама девушки, Наталья Васильевна, призналась, что, когда впервые увидела симпатичного турецкого парня, которого звали Фати, подумала: «Как было бы прекрасно, если бы он стал моим зятем!»

Вечером того же дня, когда в отеле развлекали гостей, тот самый турецкий парень подошел к ее дочери и пригласил на медленный танец. У молодых людей было совсем немного времени для знакомства. Улетая домой, Александра была убеждена, что на этом ее отношения с новым турецким приятелем закончатся.

Но вслед за девушкой в Брест полетели письма. Фати писал каждый день. Александра, не придававшая какое-то время этим отношениям серьезного значения, держала юношу на расстоянии. Однажды, имея твердое намерение ее разыскать, Фати даже прилетал в Минск. Тогда он написал ей: «Александра, я в Беларуси. Скажи, где ты живешь».

Три дня ждал ответ и, не дождавшись, улетел обратно. Позже, вспоминая об этом случае, он выразил свое огорчение так: «У меня о вашем Минске плохие впечатления».

«Впечатления были испорчены, я так полагаю, благодаря вам», – пошутила автор этих строк.

«В это время Александру больше интересовало другое, – поясняет возникшую ситуацию Наталья Васильевна. – В Бресте у нее была интересная жизнь. Мечтая, как и многие девочки, стать моделью, она неоднократно принимала участие в городских конкурсах красоты и занимала в них призовые места. А в 2016 году получила титул «Мисс Бреста – 2016». Эта победа пришла, когда ей еще не было полных 16 лет! И на этом сказка не закончилась.

Фото: Александра Айланч

В конце концов через несколько лет настойчивость влюбленного молодого человека возымела успех. В прошлом году по его приглашению Александра вместе с мамой вновь прилетела в Анталию. Здесь их ожидал великолепный прием. Оказалось, что Фати – хозяин того самого отеля, где они познакомились. Как только гостьи переступили его порог, весь персонал стал называть Александру невестой, а ее маму – мамой. Фати сразу же сделал Александре предложение и подарил колечко.

Брак не вершина карьеры

Большая турецкая семья мужа, в которой пятеро детей, приняла Александру замечательно. Кроме отеля в Анталии, ее новые родственники владеют текстильной фабрикой в Стамбуле. Там и живут родные Фати, время от времени навещая отель в Кемере. В Стамбуле у состоятельного семейства собственный 5-этажный дом с большой террасой наверху, с которой открывается безумно красивый вид на город.

Все текущие дела в отеле фактически ведет 25-летний Фати. Несмотря на наличие собственной квартиры в Кемере, молодая семейная пара предпочитает жить при отеле. Им здесь, по словам Александры, комфортнее. Когда заканчивается туристический сезон и гости разъезжаются, они живут в отеле вдвоем – с октября по апрель.

Зимой в Кемере тоже прекрасно, хотя и прохладно (10 – 15 градусов выше нуля). Некоторые отели работают и в это время, поэтому туристов там хватает круглый год.

Теперь на Александру, кроме семейных обязанностей, возложены еще и управленческие функции. Вместе с мужем она как хозяйка отеля следит за всем происходящим на его территории, фактически выполняя роль менеджера.

«На родине мне часто задают вопрос: как я не побоялась отдать свою дочь замуж за турка»,– продолжает рассказ Наталья Васильевна. – На что я обычно отвечаю: «А за нашего Ваню, который лежит на диване и ничего не делает, вам не страшно отдавать?» За человека, который работает и умеет уважать, мне не страшно отдавать. Мой зять уважительно относится ко всем нам. Он очень внимательный и заботливый. Для него имеет значение все, что касается семьи. Если турецкие отели работают по принципу «все включено», то для нас, когда мы сюда приезжаем, просто «7 звезд». Поверьте, турецкие мужчины уважительно относятся к женщинам. Ради своей жены и семьи они отдадут все».

В Турции не принято, чтобы женщины зарабатывали деньги. Они – хранительницы семейного очага. По словам Натальи Васильевны, когда Фати впервые прилетел в Брест, то особенно был впечатлен тем, что у нас так много работающих женщин. «Они пошли прогуляться по городу, и он испытал этакий легкий шок, увидев столько работающих женщин, – рассказывает она. – А когда они вернулись, он спрашивает у меня: «А почему у вас так много работающих женщин, где ваши мужчины?»

Александра не считает брак «вершиной своей карьеры». На мой вопрос, каким она видит свое будущее, рассуждает о планах, связанных с профессиональным саморазвитием. «Мы с Фати обсуждали этот вопрос. И решили, что если есть возможность работать в отеле, то почему бы нет?» – говорит она.

Фото: Александра Айланч

Возможность участия в семейном отельном бизнесе определила ее профессиональный выбор: она поступила учиться заочно в Российский государственный университет туризмаи сервиса в Москве по специальности «менеджмент гостиничного и ресторанного бизнеса».

Нравится все, как будто здесь родилась

Мы не могли не поговорить и о том, стоит ли ожидать в складывающейся ситуации серьезных трудностей, связанных с разницей в менталитетах, культурных традициях и вероисповеданиях. В случае с Александрой, к счастью, таковых почти не оказалось. Несмотря на то что супруг и его отец хорошо говорят по-русски и проблем с общением в семейном кругу, в общем-то, нет, чтобы жить и работать в Турции полноценно, конечно же, необходимо знать турецкий язык. К его изучению Александра приступила еще на родине, а переехав в Турцию, продолжила посещать репетитора.

Турецкие традиции, крепкие родственные узы, уважение и терпимость по отношению к другим, прививаемые здесь с детства, позволяют чужеземцу чувствовать себя в этой стране достаточно комфортно.

«Там такое уважение ко всем! Мне безумно нравится их воспитание, – признается мама девушки. – Я искренне завидую, что они умеют привить детям такое уважение к другим. Меня поражает, как в Турции относятся друг к другу родственники. В отель отдохнуть часто приезжают родственники семьи, и все они говорят: «Это наш отель». Если у кого-то из них случается какая-то беда, помогает вся родня. Здесь по-другому, не так, как бывает у нас: один, скажем, купил квартиру, а другой от зависти целый месяц болеет. Меня, моего мужа и брата Александры они тоже считают своей семьей. Нам говорят: «Вы – это наша семья». И не только турецкие родственники, но и другие жители Кемера относятся к нам очень дружелюбно».

И это дружелюбие не вызывает сомнений, потому что даже к бездомным кошкам и собакам отношение здесь отличается гуманностью. Возле магазинов часто можно увидеть заботливо оставленные мисочки с кормом и водой.

В Турции очень терпимо отноcятся к христианству и иноверцам. «Мне говорят: нашу веру принимать не надо, – продолжает разговор Александра. – Если ты захочешь сердцем, пожалуйста, если не захочешь – не нужно. Заставлять тебя никто не будет. Фати как-то сказал мне: «Поменять веру – это все равно что поменять маму». В Турции есть много православных церквей, посещать которые можно беспрепятственно. Правда, турецкая сторона настаивает, чтобы наши дети, которым предстоит здесь жить, исповедовали ислам и носили турецкие имена».

Турецкая семья с пониманием относится к тому, что Александра, находясь вдали от родных, скучает по ним, а потому старается поддержать ее. Свекровь считает ее своей третьей дочерью и говорит невестке: «Не переживай: когда твоей мамы здесь нет, я буду твоей мамой». Правда, сильно соскучиться по родным, оставшимся в Бресте, Александра и не успевает: есть возможность приезжать к ним, а родителям – к ней.

«Не хватает только маминой кухни», – признается она. – Но когда приезжает мама, котлеты с картофельным пюре обеспечены. Еду, которую она здесь готовит, все кушают с удовольствием. При желании можно найти подруг и среди русскоговорящих женщин, постоянно проживающих в Турции».

По словам девушки, на одном из пляжей Кемера по определенным дням проходят встречи «русских жен». На этих встречах вновь прибывшие в ряды жен могут получить дельный совет и поддержку от более опытных женщин. К счастью, от отсутствия друзей Александре страдать не приходится. Лучший друг, муж, всегда рядом.

На финальный вопрос, заданный мною, не тоскует ли девушка по Беларуси и не хотели бы они с мужем жить на ее родине, искренне отвечает: «Нет. Более того, родным я всегда говорю: лучше вы ко мне приезжайте, чем я – к вам. Я хотела бы перевезти в Турцию всех своих родных. Когда все будут рядом, мне будет спокойно. Мне в Турции нравится все, как будто я здесь родилась…»

Обретя в Кемере свой новый дом, она как полноправная хозяйка взялась обустраивать его. И делает это с любовью. И потому, наверное, очень многие постояльцы отмечают, что их отель отличается от других особой, семейной атмосферой, уютом и душевной теплотой. В этом автор убедилась самолично.