В Гданьске отмечают 39-ю годовщину создания профсоюза «Солидарность» 31.08.2019, 22:01

В 1980 году были подписаны Августовские соглашения.

В Гданьске проходят главные мероприятия по случаю 39-й годовщины подписания Августовских соглашений, создания профсоюза «Солидарность», а также 31-й годовщины забастовок 1988 года. В них принимает участие премьер Польши Матеуш Моравецкий и вице-министр культуры и национального наследия Ярослав Селлин, передает «Радио Польша».

Торжества начались со Святой Мессы в базилике св. Бригиды в Гданьске. Архиепископ Славой Лешек Глудзь, гданьский митрополит, во время проповеди сказал, что создание независимых профсоюзов способствовало увеличению роли Католической церкви в общественном пространстве Польши. Иерарх отметил, что именно благодаря профсоюзам Церковь вернула права и значимость в государстве.

«Это благодаря вам, когда «Солидарность» решительно и широко вошла на сцену польской жизни, после стольких лет коммунизма, Церковь начала занимать должное место в общественном пространстве, место, которое она занимала 1000 лет», - сказал архиепископ Глудзь.

Премьер Матеуш Моравецкий возложены цветы к памятнику Иоанну Павлу II у гданьской базилики, а также к воротам номер 2 Гданьской судоверфи.

На Гданьской судоверфи будет подписан договор между профсоюзом «Солидарность» и Министерством культуры и национального наследия Польши о создании Института наследия «Солидарности», который призван сберегать память и достояние «Солидарности» 80-х годов ХХ века.

Торжества также проходили у памятника павшим работникам верфи. Лех Валенса вместе с другими оппозиционными политиками возложил цветы к памятнику и символически открыл ворота Гданьской верфи № 2.

Во второй половине дня состоялось торжественное заседание правления гданьского региона профсоюза «Солидарность». Завершит праздничные мероприятия концерт «Конец лета с „Солидарностью”», на котором вступят Марыля Родович, Лех Маковецкий, Kombi и Boney M.

Напомним, в 1980 году правительство ПНР подписало четыре соглашения с протестными комитетами рабочих в Щецине, Гданьске, Ястшембе-Здруе и Катовице. Это позволило зарегистрировать профсоюз «Солидарность», ограничить цензуру, восстановить на рабочих местах уволенных в 70-х годах сотрудников и положить начало работе над экономическими реформами.