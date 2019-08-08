Как в Беларуси фермеры не могут продать выращенное 3 8.08.2019, 13:41

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Некоторые грозят в знак протеста отправить свою продукцию на свалку.

«Помидоров на рынке в Ольшанах полно, стоит тонн 200−300, никто их не берет. Даже по 30 копеек продать проблема, — рассказывает фермер Олег. Растениеводы снова жалуются на то, что не могут продать выращенное.

Некоторые грозят отправить свою продукцию на свалку. «Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов», — надеются фермеры.

Другие видят причину плохого сбыта в нежелании торговых сетей закупать продукцию у крестьянских хозяйств. Tut.by попытался разобраться, в чем же на самом деле причина плохого сбыта фермерских помидоров, и спросил у чиновников, будут ли что-то с этим делать.

Фермеры: «В этом году помидоров море, никто не берет»

Весной у фермеров были проблемы с продажей ранней капусты — ее пришлось отдать на корм скоту, в июне — с клубникой. На этой неделе фермеры из Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района пожаловались, что они не могут продать выращенные помидоры. Цена на закупке — 30 копеек. Но и при этом покупателей нет.

Мы поговорили с несколькими фермерами. Мнения об урожае в этом году разошлись. Одни говорят, что помидоров море, другие — что не так и много. С одним согласились все: цена и спрос действительно низкие.

— Сейчас на рынке в Ольшанах помидоры закупают по цене от 30 до 50 копеек за килограмм, — рассказывает один из местных фермеров Олег. — Это очень дешево. Две недели назад брали по 2 рубля, по 2,5. Но теперь спрос упал. Машин на рынок приезжает мало, хотя помидоров полно, стоит тонн 200−300, никто их не берет.

Фермер говорит, что «в Россию они почему-то сейчас не идут. А в Беларуси слабая реализация».

— Я сам продаю свои помидоры на рынках. Это по деньгам не выгоднее, чем сдать. Просто, повторюсь, никто не берет. В принципе продать проблема, по любой цене. Поэтому я везу в Минск на рынок, чтоб заработать хоть какие-то деньги, чтобы товар не пропадал.

В КФХ «Гаевое», которое находится в деревне Большое Малешево Столинского района, подтвердили: товара много.

— В этом году помидоров море, никто не берет. По 10−15 копеек даже закупают. И это не жалоба, просто факт, — ответил глава хозяйства Василий Кардаш. — Приходится продавать и по такой цене, а куда их девать? Крупные фермеры продают в Россию.

Один из таких фермеров — Иван Гриб из Ольшан.

— У меня хороший урожай помидоров в этом году, — отмечает глава фермерского хозяйства «Ольшаны». — Я отдаю их в Россию. Килограмм розового стоит 30 российских рублей (0,95 белорусского рубля), а красного — 25 (0,79 белорусского рубля). Это вместе с упаковкой такая цена. Беларусь у нас помидоры не берет. На данный момент это низкая закупочная цена.

Закупающая фирма: «Торговые сети не берут наши помидоры, импортные дешевле»

Фермеры рассказали, что в прошлые годы к ним за помидорами приезжали фирмы, которые покупали овощи, а потом перепродавали их торговым сетям. Некоторые из них частично занимаются и переработкой. Однако этим летом и они берут помидоры вяло.

— Мы сейчас заготавливаем зеленые помидоры, которые пойдут на переработку. А по поводу закупки спелых… Все вопросы к торговым сетям, — ответили нам в одной из фирм, которая скупала помидоры у фермеров и поставляла их в розницу. — Торговые сети не берут наши помидоры, потому что импортные дешевле и один в один. Им в Украине, России помидоры брать выгоднее. Наши помидоры — это натуральный продукт. А там химии добавят, и они будут лежать полгода — это утрированно. Наш белорусский томат лежит неделю, максимум 15 дней. Торговым сетям это невыгодно.

Вспоминается прошлогодняя история с яблоками. Фермеры жаловались, что торговые сети у них их не закупают, потому что польские купить дешевле. В итоге торговые сети подписали с ними договоры на поставки. Однако, как отметили в Ассоциации розничных сетей, многие из них так и остались невыполненными.

Торговые сети: «Фермеры должны научиться работать в понятных условиях»

Мы обошли с полдесятка магазинов в Минске разных торговых сетей, чтобы посмотреть, есть ли там отечественные помидоры. Оказалось, что в основном на прилавках белорусские. Самые дешевые по 1,99 рубля, а самые дорогие — черри — по 6,99. Еще мы нашли томаты сорта Кумато из Испании по 4,99 рубля, турецкие помидоры по 3,19, томат Биф из Нидерландов по 2,59 рубля, томат «сливу» из Бельгии по 5,49.

Кстати, рынки тоже завалены отечественными помидорами. На огромной минской Комаровке импортные — украинские — нашли только в одном месте. Стоят они дороже наших — от 1,8 до 3 рублей. Белорусские в среднем от 1,5 рубля до 2,5.

Сопредседатель Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская сказала, что торговым сетям все равно, у кого закупать товар, лишь бы он был с документами, нормального качества и по вменяемой цене.

— Да, торговые сети покупают и турецкие помидоры, и с Балкан, и у других поставщиков. И, конечно же, белорусские по мере того, как они есть, — пояснила Наталья Шаблинская. — Нам без разницы, где покупать товар, равно как и покупателю. Главное, чтоб он был качественный и по адекватной цене. Фермеры должны научиться работать в понятных условиях. Вот, к примеру, сегодня они молчат, сколько у них выросло яблок, груш, слив, есть ли у них вообще этот товар. А на дворе, между прочим, август. Они не выходят в сети с этими предложениями. Но мы же должны знать, на что рассчитывать? Если от них нет предложения, то мы ищем это предложение на рынке. Потому что кроме товарного перечня, который нужно соблюдать, у нас есть ответственность по заработной плате, коммунальным платежам и так далее. А не будет товарооборота — не будет и денег.

Наталья Шаблинская говорит, что кроме отсутствия предложения от фермеров, есть и другие проблемы.

— У некоторых из хозяйств мы не можем закупать товар, закон нам этого не позволяет, — поясняет Наталья Шаблинская. — Мы не можем принять товар без документов, не сертифицированный особым способом — он должен пройти стандартизацию и контроль качества. Должна соблюдаться калибровка.

Минсельхозпрод: «Говорили, дайте нам свободные цены — дали, пожалуйста, работайте в рыночных условиях»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что в этом году не такой уж и большой урожай помидоров. А низкие цены и спрос объяснили банальной сезонностью — сейчас томаты у всех есть свои.

— Низкие цены и спрос, на который жалуются фермеры, — это рынок. Сейчас помидоров везде хватает. У каждого, у кого есть дача, свои помидоры. На всех рынках огромный ассортимент, — пояснил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Иван Каскевич. — Между прочим, сами фермеры хотели, чтоб им никто не регулировал цены. Говорили: «Дайте нам свободные цены, мы будем работать». Дали — пожалуйста, работайте в рыночных условиях.

Иван Каскевич сказал, что есть перечень продукции, которую у фермеров забирают по госзаказу по фиксированной цене. Но помидоры в него не входят.

— В госзаказ входит зерно, лен, сахарная свекла и пивоваренный ячмень. Ни на клубнику, ни на яблоки, ни на помидоры мы цены не регулируем, — подчеркнул начальник управления. — Здесь ни мы, ни фермеры ни на что повлиять не можем. Вы когда-нибудь слышали, чтоб, к примеру, у агрокомбината «Ждановичи» возникакли какие-то вопросы по ценам или продажам? Сколько у него теплиц, сколько земли. Это проблема производителя. Естественно, если уже какая-то аховая ситуация, то тогда можно вмешаться. Единственное, чем они себя могут обезопасить, — заключить долгосрочный договор на поставку продукции с каким-то перерабатывающим предприятием.

Но сейчас, по словам Ивана Каскевича, речи ни о какой масштабной катастрофе не идет. Вопрос в двух-трех фурах помидоров.

— Никто не виноват, скажем, что в этом году клубника уродила и она была дешевой. Но фермеры подняли из этого проблему. Конечно, все хотят получить прибыль. И это правильно. Но повлиять на цену мы не можем, — заключил начальник управления.

МАРТ: «Решающий фактор в этой ситуации — урожайность»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли также отметили, что цена на помидоры не регулируется. К примеру, в середине июля у отечественных производителей она резко выросла.

— Мы оперативно проанализировали рынок и организовали встречу с заинтересованными, на которой выяснили, что рост цен на помидоры со стороны отечественных производителей в середине июля был вызван неблагоприятными погодными условиями. Из-за пасмурной погоды было мало света. Это привело к росту затрат на выращивание за счет необходимости использовать досветку и сокращению объемов производства продукции, — отметили в МАРТ.

Чиновники отмечают, что в конце июля — начале августа ситуация изменилась, потому что стали созревать помидоры открытого грунта. То есть их стало много, соответственно, и цена упала.

По поводу сбыта в МАРТ отметили, что товар можно продать заготовительным организациям, которые закупают фрукты и овощи у населения.

— При этом организациями Белкоопсоюза зачастую закупается большая часть продукции. Цены на нее устанавливаются организациями потребительской кооперации самостоятельно, исходя из качественных характеристик и конъюнктуры рынка. Решающий фактор в этой ситуации — урожайность. Так, закупочная цена на томаты 6 августа сложилась на уровне 30 копеек за килограмм, ровно год назад, 6 августа, она была примерно на том же уровне и составляла 25 копеек, — подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем в МАРТ обратили внимание на то, что продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах, может быть реализована напрямую потребителю, то есть на рынках по договорной цене.

— По данным Торгового реестра на 7 августа, в республике функционирует 387 рынков более чем на 80 тысяч торговых мест, — приводят цифры в министерстве. — В Минске сейчас на 16 рынках выделено 2180 мест для реализации плодоовощной продукции, 600 из них свободны. В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1500 торговых мест. Для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.

По оценкам МАРТ, ежегодно в Беларуси реализуется около 45 тысяч тонн свежих томатов, в том числе отечественного производства — 16−18 тысяч тонн. По статистике Белстата, в январе–июне этого года продана 21 тысяча тонн, или 81,5% к аналогичному периоду прошлого года. Томатов отечественного производства реализовано 6,7 тысячи тонн, или 119,2% к январю–июню 2018 года. Доля томатов отечественного производства в объеме продажи организациями торговли составила 31,8% и увеличилась к январю–июню 2018 года на 10 процентных пунктов.

По словам специалистов МАРТ, в белорусские магазины помидоры поставляются и из парниково-тепличных комбинатов страны, и от сельхозпроизводителей, и от крестьянских хозяйств по прямым договорам. В магазинах разной площади можно найти от 1 до 6 сортов помидоров, а иногда и больше.

— Розничные цены, в зависимости от производителей и потребительских качеств томатов, находятся в диапазоне от 99 копеек до 13,19 рубля — это томаты черри, — озвучили цены в МАРТ. — Результаты мониторинга, проведенного нами в 45 торговых объектах республики, свидетельствуют о том, что требование о наличии в продаже отечественных свежих томатов на момент проверки соблюдалось в 96% торговых объектов.