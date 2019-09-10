В России ввели ограничения для белорусских дальнобойщиков? 1 10.09.2019, 8:59

Российская система «Платон» вдруг перестала «понимать» белорусские документы.

Перемены не всегда приятны, особенно если они усложняют жизнь и тем более происходят внезапно. Такой жертвой нежданных нововведений стал Александр Севцов. "Автобизнесу" он рассказал о том, как в конце августа получил отказ в регистрации грузового автомобиля в российской системе взимания платы за дороги "Платон".

Хотя до этого Александр проделывал процедуру не однажды - четыре других автомобиля в его фирме ранее проходили регистрацию без каких-либо проблем.

С новым же автомобилем гладко пройти регистрацию не удалось. Отправив, как обычно, ксерокопии свидетельства о регистрации ТС, он получил ответ: "Недостоверная информация, предоставьте достоверную информацию".

Прочитав внимательно правила, Александр увидел пункт, что для регистрации необходимо отправлять нотариально заверенный перевод свидетельства о регистрации. И это несмотря на то, что ранее с регистрацией машин в системе, по словам нашего читателя, проблем не возникало, тем более что сам документ заполнен на русском, а на белорусском выполнен лишь шаблон.

"Я сам это все перевожу, ставлю печать "копия верна", отсылаю - и снова получаю отказ. Точная причина отказа не озвучена. Сообщение содержало лишь ссылки на нормативно-правовые акты и информацию о том, что процедуру необходимо пройти повторно".

После очередного отказа Александр отправился с документами в бюро переводов г. Бреста. За перевод он заплатил 6 рублей, выслал электронное письмо с новым переводом - и снова не смог пройти регистрацию.

После третьего отказа, по словам Александра, он пытался уточнить дополнительную информацию по телефону.

"На телефонах сидят люди, которые вообще не могут ни на один вопрос ответить, - вспоминает Александр. - Начинаю объяснять ситуацию, а мне девушка говорит: "Вам необходимо зарегистрироваться в российской налоговой".

После таких советов наш читатель понял, что выяснять что-либо по телефону бессмысленно.

Знакомый Александра посоветовал ему позвонить коллеге-перевозчику. Тот рассказал, что перевод на русский должен быть именно "российским", то есть сделанным в России.

Это еще больше удивило нашего читателя, тем более, как он заверил, его фирма уже 10 лет регистрировала машины в системе и никогда не сталкивалась с подобным.

Александру дали номер телефона организации, которая занимается переводами. "Там сказали: да, сделаем без проблем, но только по предоплате. Цена, кстати, немалая, в переводе на наши деньги почти 40 рублей".

Оплатив услуги по переводу заранее, в течение нескольких часов читатель получил "правильный" перевод. Снова отправил все документы - и успешно зарегистрировал свое транспортное средство.

Ответ на электронное обращение нашего читателя пришел ему уже после того, как он самостоятельно нашел выход из ситуации.

В нем действительно указано, что документы в соответствии с действующим российским законодательством должны быть переведены на русский язык. Свидетельство верности перевода должно быть заверено в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, а на территории других государств - должностными лицами консульских учреждений РФ, уполномоченными на совершение этих действий.

Почему российская сторона вдруг перестала "понимать" документы, содержание которых ранее не вызывало трудностей, и чем обусловлен выбор организаций, правомочных осуществлять перевод, так и осталось без ответа.