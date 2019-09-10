Сенцов и Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию: онлайн-трансляция 1 10.09.2019, 12:17

Украинские политзаключенные впервые после обмена отвечают на вопросы журналистов.

Во вторник, 10 сентября, бывшие украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию, пишет «Новое время».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35. Обмен проходил параллельно.

В рамках обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе. Самолет с украинцами встречали родные, друзья, журналисты и представители высшей власти.