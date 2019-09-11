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Меркель: Евросоюзу нужна новая сила

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  • 11.09.2019, 14:15
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Меркель: Евросоюзу нужна новая сила

Канцлер Германии назвала пути к усилению ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала в условиях меняющегося баланса сил к сплочению внутри Евросоюза, сообщает dw.com.

Настало время прийти к новой силе, заявила она в среду, 11 сентября, во время генеральных дебатов по бюджету ФРГ на 2020 год в бундестаге. Одной из причин изменений, требующих более активной роли ЕС, Меркель считает "геостратегическое усиление России", другой - растущее соперничество между США и Китаем.

Меркель высоко оценила усилия властей России и Украины, которые помогли осуществить недавний обмен пленными. "На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной", - заявила она, отметив, что "наблюдает за первыми шагами" в этом направлении президента Владимира Зеленского. Канцлер также указала на важность выполнения сторонами минских договоренностей и выразила надежду на скорое проведение новой встречи в "нормандском формате".

По словам главы федерального правительства, Евросоюз должен преодолеть технологическое отставание, так как Европа не во всех сферах идет в ногу со временем. Помочь модернизировать ЕС сможет, по словам Меркель, "глобально ориентированная Еврокомиссия", которую выстраивает ее будущий председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), многие годы бывшая министром в кабинетах Меркель.

Меркель верит в возможность упорядоченного "Брекзита"

Не утрачены еще и шансы добиться соглашения по "Брекзиту", считает канцлер, во всяком случае, германское правительство до последней минуты будет делать все возможное для предотвращения жесткого варианта выхода Великобритании из ЕС. Однако Германия и ЕС должны быть готовы как к жесткому "Брекзиту", так и к тому, что после него на пороге ЕС появиться сильный экономический конкурент, считает канцлер.

Ангела Меркель давно не выступала с программными заявлениями о будущем Евросоюза. После проведения саммита "большой семерки" многие эксперты говорили о "передаче эстафете в Евросоюзе" и усилении Эмманюэля Макрона в качестве неформального лидера Европы.


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