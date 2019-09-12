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Арина Соболенко: В юности в меня никто не верил

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  • 12.09.2019, 15:48
Арина Соболенко: В юности в меня никто не верил

Белорусская теннисистка рассказала, как ей удалось добиться успеха.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) вспомнила, как тренировалась в юности в Минске и рассказала, что в нее тогда почти никто не верил.

"Тренеры говорили мне, что я не должна думать на корте. Я должна была просто бить по мячу. Видишь мяч — бей. Это то, чем я занималась в юности.

В Беларуси, если честно, в меня верили всего несколько человек. Остальные совершенно в меня не верили. Они думали, что я тупая, что я никогда не смогу заиграть на приличном уровне. И теперь они все ко мне очень добры! Но я совершенно не хочу с ними разговаривать, ведь я знаю, что они обо мне говорили", — цитирует Соболенко "Прессбол" со ссылкой на tennishead.net.


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