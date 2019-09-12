Минчанин: У меня очень много вопросов к властям 1 12.09.2019, 21:10

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Страной правят закостенелые люди, принимающие не те решения, которые нужны народу.

Об этом говорят минчане, побывавшие на пикетах по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Как и у большинства молодежи, у меня очень много вопросов по поводу непопулярных решений по армии, по ограничению в массовых мероприятиях, которые, молодежи, возможно были бы интересны, национально ориентированной и не только национально ориентированной, - сказал молодой человек, поставивший подпись за выдвижение кандидата от «Европейской Беларуси». - С призывом связано то, что провели очень быстро закон, хотя он, конечно, долго готовился. Когда стало известно общественности, очень быстро это все сделали, не спросив мнения у той же молодежи. Когда собрали десять тысяч подписей.

Это выглядит довольно странно, хотя можно понять, почему они это сделали и с чем это связано. У меня есть много знакомых, которые обсуждали эту тему. Кто-то считает, что за счет этого усиление армии будет, кто-то считает, что это сделано чтобы нейтрализовать молодежь на время избирательных кампаний. Возможно просто хотят молодежь, как самую активную часть общества, всю загнать в армию.

Хотелось бы просто перемен каких-то, движения какого-то. Сейчас закостенелые люди принимают «нужные» кому-то решения, а не то, что хочет народ, скажем так.