«Если человек стоит под бело-красно-белым флагом, я его всегда поддержу» 1 13.09.2019, 8:22

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Люди специально возвращаются домой за документами, чтобы подписаться за активистов «Европейской Беларуси».

О том, как проходят пикеты по сбору подписей, пресс-службе «Европейской Беларуси» рассказал Леонид Кулаков, принимающий участие в «парламентской кампании» в 108 округе в Минске:

- Мы собираем подписи в районе станции мтро «Восток», у торгового центра «Дана молл», небольших магазинов. Многие хотят подписаться, но у них нет с собой паспортов. Люди специально возвращаются домой за документами, даже если живут далеко и приходят поставить подпись. Сегодня мужчина один подписался, а потом побежал за женой, чтобы она подпись поставила. Вот сейчас жду ее с паспортом.

Есть и те, кто сомневается. Почти все говорят: «Мы все равно не ходим на эти «выборы». Люди понимают, что «депутатов» не выбирают, а назначают. Многие говорят, что пойдут на площадь, когда позовем, когда нужно будет.

Часто говорят, что им не важна фотография и биография активиста, который выдвигается в кандидаты. Подписи ставят по другой причине. «Если человек стоит под бело-красно-белым флагом и флагом «Европейской Беларуси», я его всегда поддержу», - сказал один из пришедших на пикет. Мы тоже в ответ объясняем, что кандидаты, собравшие тысячу подписей, смогут продолжить кампанию еще месяц после регистрации. А это значит — еще целый месяц на улицах Минска будут наши флаги и пикеты.

Сегодня, 13 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске в следующих местах:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 16.00 — 18.00,

2 переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 18.30,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Улица Петра Глебки, 5, торговый центр «Скала»: 16:00 — 21:00,

Станция метро «Каменная горка», выход к торговому центру «Материк»: 17.30 — 20.30,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 17.00 — 19.30,

Станция метро «Пушкинская», выход к ресторану «Макдональдс»: 15.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.