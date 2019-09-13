Банкира, которого называют «кошельком Лукашенко», обвинили в хищении $4,5 миллиардов 2 13.09.2019, 12:47

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Алексей Хотин

В РФ продолжается дело экс-владельца «Югры» Хотина.

В России Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160) в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 сентября, рассматривает ходатайство о продлении Хотину домашнего ареста, пишет РБК.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму порядка 283 млрд руб.($4,5 миллиардов)», — заявил представитель СКР. По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

Дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые судья Наталия Дударь изучила на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб.($4,5 миллиардов). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.

В РосСМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко. Еще в сентябре 2017г. подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины - выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко - в 1994г. Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко».