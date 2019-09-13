Маршал Конев и другие 1 13.09.2019, 14:23

Такой страны всегда будут опасаться, ее всегда будут сторониться.

В Чехии власти обсуждают вопрос о переносе статуи маршала Конева в музей, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

В Болгарии правительство выступает против российской выставке к 75-летии освобождения Болгарии. Там же начато расследование против организации «Русофилы» (хотя, правильнее именовать ее словом «путинофилы»).

Польша не пригласила российского президента на мероприятия в связи с началом Второй мировой войны.

Российские власти, разумеется, фальшиво выражают массу чувств – недоумение, возмущение, негодование, непонимание, осзабоченность.

В чем причина такого отношения к далекой, казалось бы, истории? 30 лет прошло с распада «соцлагеря».

Только одна – страх перед сегодняшней Россией. Перед тем, что опять придут и навяжут «дружбу». Поэтому в российской интерпретации истории видят инструмент пропаганды. В старых советских памятниках видят символы согласия с новым порабощением. Или, скажем мягче — вхождению в орбиту России.

Раз так, то памятники следует убирать, против российской интерпретации освобождения Красной армией Европы, нужно выступать.

И виной этому исключительно нежелание нынешних российских властей понять, что мир изменился, времена диктата СССР ушли, происшедшее 30 лет назад необратимо и вина СССР за навязывание Восточной Европе репрессивных советских режимов не подлежит сомнению.

С этим нужно смириться, прекратить все спецоперации в Болгарии, Чехии и других европейских странах. Понять, что европейский выбор сделан странами бывшего соцлагеря окончательно.

К тому же, ТВ-картинки, на которых от Москвы до Улан-Удэ полиция избивает людей дубинами и тащит их в зарешеченные авто, производят ужасное впечатление на жителей Европы. Образ такой страны никогда не будет привлекательным. Такой страны всегда будут опасаться, ее всегда будут сторониться.