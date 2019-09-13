В Витебске рабочие закатали в асфальт взрослые деревья 11 13.09.2019, 19:16

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На чудеса укладки асфальта обратили внимание неравнодушные прохожие.

Деревья по улице Ильинского в Витебске закатали в асфальт. Корни нескольких взрослых деревьев возле автобусной остановки "СШ № 21" оказались замурованными, когда рабочие клали там тактильную плитку для людей, у которых слабое зрение, чтобы предупредить о возможной опасности. Если бы не внимание неравнодушных прохожих, они бы через пару месяцев погибли без воды и воздуха, передает euroradio.fm.

Фото: vkurier.by

Кто и зачем закатал в асфальт деревья возле автобусной остановки? В Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что такой случай в городе произошёл впервые.

"Честно говоря, первый случай такой в моей практике, — рассказывает Еврорадио глава инспекции Валерий Фандо. — Деревья закатали в асфальт из-за бесконтрольности строителей. Мы связались с организацией, сделали предписание, пообещали сегодня всё исправить.

С деревьями всё в порядке. Немного дней простояли. Но вопрос мы взяли на контроль. Злого умысла не было, говорят. Ну люди такие бесхозяйственные".

После исправления

Деревья в асфальт закатали рабочие витебского дорожно-строительного управления № 3. Директор организации Виталий Капцевич рассказал, что знает о ситуации и её уже исправили. А деревья замуровали в асфальт из-за ошибки в проекте:

"В проекте текущего ремонта не было предусмотрено ограждение бордюров. Что молодому мастеру дали, то и сделал... По своему небольшому опыту. Асфальт вокруг деревьев уже вырезали, порядок наведён. Теперь ждём предложений от заказчика, как делать дальше".