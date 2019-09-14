Интереснейший признак того, что на самом деле для власти все очень плохо 2 14.09.2019, 19:15

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Александр Невзоров

Как быстро перелицовывается народное мнение.

Об этом в интервью на Эхе Москвы рассказал российский публицист Александр Невзоров, комментируя результаты выборов в Мосгордуму.

— Люди, они все понимают про несправедливость, про подлость, про Жукова, про Сирию, про Крым, про выборы, про пропаганду. Они все понимают про деградацию попов, про безысходность. Но они будут абсолютно непреклонны в защите этого режима, так как только он создает условия для этого полукриминального, но ощутимого и непрерывного обогащения, поэтому они и дальше будут яростней, чем кто бы то ни было декламировать «Крымнаш», напяливать 9 мая сталинскую пилотку, закатывать глаза про блокаду, селфится в цекрвях и выполнять все эти сегодняшние политические ритуалы, — считает публицист.

В этой связи Александр Невзоров вспомнил прошедшие в Москве 8 сентября выборы. По его мнению, Кремль на всю эту выборную картину, смотрит и не верит своему счастью, «потому что опять пронесло».

— Умом он все ждет этого момента… Он ждет, кстати, что соберутся реально черные тучи и молнии народного гнева испепелят. Ни фига не пепелят, не собираются тучи, — отмечает публицист. — И Кремль ведь понимает, что в таких случаях численность и тупость Росгвардии никакой роли не сыграет. Наоборот, скорее, чем больше идиотов, чем они свирепее и тупее, тем выше риск всяких роковых ошибок и, соответственно, эффекта домино. Ведь помним, что основное веселье наступает после первых выстрелов в народ. Вот в который раз Кремль пронесло. Там ведь тоже очень живые, очень нервные люди.

Однако это только на первый взгляд никакой угрозы режиму не нарисовалось и он скорее окреп, чем пошатнулся.

— Но мелькнул важнейший, интереснейший косвенный признак того, что на самом деле для власти все очень плохо. Это вот тот самый миллион «фи». Дизлайков. Которые получили Тимати и Гуф, и та азартная травля, которая началась вслед за этими дизлайками. Вот тут есть такой холодящий симптомчик массовости и показатель истинного отношения к власти. Вот он, тот долгожданный слом эпох, фазовый переход, который мы чуть было не проворонили, подглядывая за манипуляциями Навального с джинном коммунизма.

Невзоров признался, что послушал этот ролик.

— Такая не ярко холуйская, скорее достаточно невинная песенка. Но она категорически не протестная. И вот этого одного достаточно для травли и неприятия… Вот народ-телезритель, который покорно жует блин давно протухшей пропаганды с соловьевской лопаты, ну, он вообще ест все. И его привычка двигать челюстями и сглатывать может быть удовлетворен кем угодно и чем угодно. Тут не надо обольщаться и не надо обманываться. Секрет заключается в том, что это народное мнение, оно вообще ни на что не влияет. Мы, в отличие от молодых и юных очень хорошо помним референдум о сохранении СССР. И помним, чем это все мгновенно закончилось, какой скоростной перелицовкой всех взглядов и всех иллюзий. Вот массам можно втирать по телевизору все что угодно. Они кайфуют просто от одного эффекта втирания, никогда не вдаваясь в подробности, что именно им втирают. Народное мнение – это то, чем можно совершенно спокойно пренебрегать.

Однако, по мнению публициста, произошел «фазовый переход» и теперь любое произведение, не имеющие четкого протестного окраса, «будет обречено на шельмование, будет считаться зашкваром».

— Вот эпоха Цыгановых, эпоха Стариковых, оно теперь уже в далеком прошлом. Мы понимаем, что в аналитике еще какое-то время двусмысленность будет прощаться. А вот в серьезных массовых произведениях нет. И Кремль это отметил. И он понимает, что он этими вещами рулить не умеет… Вот одно дело – спускать эти ежедневные методички всяким послушным пропагандонам, другое дело – рулить злыми, успешными властителями дум, которые уже сообразили, что отныне in secula seculorum их товар будет продаваться только в протестной упаковке. Это не Соловьев с его вечным полотенцем через руку и умением неподражаемо шаркнут ножкой в ответ на любую команду. Это другие ребята и у них другие правила игры, что и было доказано историей с Гуфом и Тимати.