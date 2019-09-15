Итог правления безумца 9 Олег Яковлев

15.09.2019, 12:39

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Олег Яковлев

На что тратятся государственные деньги?

Беларусь чудесная страна для тех, кто упорно не хочет замечать преступную некомпетентность нынешней власти. Единоличное правление и абсолютная власть одного человека привели Беларусь к катастрофе и деградации во всех сферах!

Парады и праздники, дорогостоящие и никому ненужные спортивные мероприятия вряд ли радуют десятки тысяч беларусов, которые вынуждены выживать, болеть и умирать, так и не дождавшись квалифицированной медицинской помощи!

В Витебской области проживают более миллиона человек, граждан своей страны. И никого из властьимущих абсолютно не волнует тот факт, что только в Витебске и области на 1, 230 тыс. человек есть 3 аппарата МРТ! Один расположен в диагностическом центре, а другой в областной больнице, третий в Новополоцке.

В Витебске на 370 тыс. человек 2 аппарата! Один из них постоянно сломан или по другим (непонятным) причинам не работает. Существует огромная проблема у людей при записи на МРТ обследование. Очередь, взятки и другие способы идут в ход с целью ускорить обследование, которое может спасти жизнь.

На всю область 2 аппарата МРТ! И это в 21 веке, в европейской стране! А недавно я узнал, что МНОГИМ пациентам из Орши врачи неофициально рекомендуют ехать на платное обследование МРТ в Смоленск. В соседнюю страну! В Смоленске — 329 тыс. чел., в области 942 тыс. И МРТ в Смоленске - 7 аппаратов. И люди едут, потому что хотят жить!

Печальный итог правления безумца привел Беларусь к деградации и унижению, нищете и бесправию. А в это время в Орше планируют построить очередную церковь РПЦ... Полный аминь, так сказать.

Олег Яковлев, Фейсбук