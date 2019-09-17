Почему белорусы должны ездить на техосмотр в два раза чаще, чем в Европе? 7 17.09.2019, 8:59

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Все дело в наживе или в безопасности?

В Беларуси для большинства автомобильных марок действует межсервисный интервал 15.000 км. Одни автолюбители полагают, что это слишком много, и сокращают его по личной инициативе. А другим, наоборот, кажется, что это слишком часто. Тем более что в Европе заезжать на сервис надо лишь раз в 30.000 км. Почему так? Будем разбираться, пишет abw.by.

Собственно говоря, мы отвечаем на вопрос нашего читателя: "Сейчас в РБ у большинства дилеров сервисное ТО делается через 15.000 км, но недавно друг мне сообщил, что проходил очередное ТО на 30.000 км в Польше у официального дилера и что следующее ТО по их нормам необходимо проходить через 30.000 км, то есть при пробеге 60.000 км или через год, что подтверждалось сервисными документами. ТО на пробеге 60.000 он проходил в РБ, чем поставил в недоумение наших сервисменов. Они долго спорили о том, что он должен был приехать в 45.000 км, но в итоге согласились с тем, что все в порядке, и сохранили гарантию. Хотелось бы эту тему раскрыть более подробно: почему у нас невозможно сделать межсервисные интервалы 30.000 км? А так мне приходится из-за больших пробегов заезжать на сервис каждые два месяца, что не совсем удобно".

Исторически сложилось так, что условия эксплуатации авто в нашем регионе рассматриваются как более тяжелые (из-за климатических особенностей, состояния дорог, качества топлива и т.д.), отсюда и сокращение межсервисных интервалов по пробегу относительно европейских стран. Перестраховка? Возможно. Но при этом производителем заявляется безотказная работа узлов автомобиля на весь заявленный гарантийный срок, а он в случае с некоторыми марками может достигать 5 лет или 150.000 км пробега.

Вы скажете, что климатические условия в Польше сопоставимы с нашими. Положим, что так и что качество топлива такое же и далее по списку. Но в данный момент белорусский рынок у многих автопроизводителей относится к региону СНГ, многие белорусские дилеры работают через российские представительства и импортеров, соответственно план технического обслуживания составляется с оглядкой на совершенно разные условия, которые есть в Беларуси, России, Казахстане и т.д. Другими словами, при определении межсервисных интервалов (не только замены моторного масла и фильтрующих элементов, но также привода ГРМ, свечей зажигания и т.д.) всегда закладывается определенный запас, ведь относительно усредненного режима эксплуатации имеются как более мягкие, так и более жесткие условия.

Можно сказать, что дилеры заинтересованы в том, чтобы клиенты как можно чаще приезжали на сервис и оставляли за обслуживание свои кровные. Но есть и другая точка зрения: точно так же автопроизводители заинтересованы в том, чтобы автомобиль отслужил гарантийный срок, а дальше хоть трава не расти. Что будет с тем же двигателем после 150.000 км, ни заводу, ни дилеру уже неинтересно - гарантийные обязательства закончились. А растягивание межсервисных интервалов до 30.000 км как раз один из маркетинговых инструментов: предоставляя возможность обслуживать автомобиль реже, производитель получает конкурентное преимущество в виде более доступного обслуживания. В Европе это действительно важный момент, на который покупатели обращают внимание.

Между тем считается, что увеличение сроков замены моторного масла чревато проблемами, начиная с раннего выхода из строя вкладышей и заканчивая сокращением срока службы турбины. В этом есть свой резон: в процессе работы масло окисляется, содержащиеся в нем присадки теряют свои качества, охлаждающие способности снижаются. Интенсивность этих процессов зависит от условий эксплуатации, по-хорошему интервал замены индивидуален для каждого автомобиля, поэтому для некоторых современных моделей момент очередного визита на сервис "рассчитывают" самостоятельно. Но это скорее исключение из правил. В массе своей автомобили обслуживаются в соответствии с утвержденным регламентом техобслуживания. У нас это в среднем раз в 15.000 км. Многие мотористы утверждают, что для наших условий это слишком много, и рекомендуют вообще сокращать интервалы до 7000-10.000 км.

Есть еще один немаловажный нюанс. Многие автолюбители до сих пор привязывают к пробегу лишь замену масла и фильтра, называя это "обслуживанием", хотя на самом деле периодическое ТО представляет собой куда более широкий комплекс работ, которые необходимо проводить с автомобилем. Перечень этих работ, включающий не только замену технических жидкостей и фильтрующих элементов, но и контрольный осмотр, проверку и регулировку различных узлов и систем, можно увидеть в руководстве по ремонту и эксплуатации для данной марки/модели. Например, для отдельных моделей требуется периодическое обслуживание тормозной системы со смазкой и разработкой направляющих. Да-да, как минимум раз в год или раз в 15.000 км, иначе те просто "закисают". Увеличение интервала вдвое просто приведет к проблемам с тормозной системой, особенно с нашими зимними дорогами, на которых соли хоть отбавляй.