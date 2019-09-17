Беларусь и Казахстан рассматривают два варианта поставки нефти 1 17.09.2019, 19:53

Беларусь завершает подготовку межправительственного соглашения с Казахстаном о поставках нефти.

Об этом заявил 17 сентября зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

В качестве возможных маршрутов поставки рассматриваются варианты использования общей системы магистральных нефтепроводов и поставки по железной дороге. Сизов напомнил, что оба эти варианты уже применялись с 2000-х годов, сообщает ТАСС.

Объемы импорта казахстанской нефти, по словам представителя концерна, будут зависеть «от экономической целесообразности».

При этом он уточнил, что транспортировка нефти предполагает участие компаний из России.

Напомним, что казахский посол в Минске Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции 16 сентября отметил, что соглашение о поставках нефти из Казахстана в Беларусь стороны могут подписать в ходе визита Лукашенко в Нур-Султан в октябре.