Россиянин из Беларуси по Бугу приплыл в Польшу

Россиянин из Беларуси по Бугу приплыл в Польшу1
- 17.09.2019, 21:58
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29-летний гражданин РФ очень хотел попасть в Западную Европу.
Польские пограничники задержали возле границы с Беларусью нелегального мигранта из России. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает «Белсат».
Как выяснилось, 29-летний гражданин России переплыл реку Буг и направился в глубь Польши, чтобы затем попасть в Западную Европу. Документов, которые бы позволяли ему находиться в стране, при себе россиянин не имел.
После необходимых процедур нелегала передали белорусским пограничникам.