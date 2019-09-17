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Россиянин из Беларуси по Бугу приплыл в Польшу

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  • 17.09.2019, 21:58
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Россиянин из Беларуси по Бугу приплыл в Польшу

29-летний гражданин РФ очень хотел попасть в Западную Европу.

Польские пограничники задержали возле границы с Беларусью нелегального мигранта из России. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает «Белсат».

Как выяснилось, 29-летний гражданин России переплыл реку Буг и направился в глубь Польши, чтобы затем попасть в Западную Европу. Документов, которые бы позволяли ему находиться в стране, при себе россиянин не имел.

После необходимых процедур нелегала передали белорусским пограничникам.


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