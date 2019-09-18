Трамп назвал нового советника по нацбезопасности вместо Болтона 18.09.2019, 16:53

Фото: Global Look Press

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает кандидатуру Майка Помпео.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Роберта К. О'Брайена на должность советника по национальной безопасности.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с удовольствием сообщаю, что предложу новым советником по национальной безопасности Роберта К. О'Брайена, который сейчас занимает роль очень успешного специального посланника Президента по вопросам заложников в Государственном департаменте. Я долго и упорно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!", - написал Трамп.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Как напоминает "Европейская правда", ранее СМИ сообщали, что администрация президента США рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео как основного претендента на должность советника по нацбезопасности после увольнения Джона Болтона.