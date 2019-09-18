В Польше раскрыли подпольный цех по производству сигарет, который организовали белорусы 3 18.09.2019, 17:58

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В течение дня нелегальный цех мог производить около 3 миллионов штук сигарет.

В Польше пограничники при поддержке силовых ведомств задержали участников международной преступной группы, которая занималась нелегальным производством и продажей сигарет. В ее состав входили в том числе 4 белоруса, сообщает Польская пограничная служба.

Всего задержаны семь мужчин в возрасте от 36 до 51 года. Это 4 белоруса, 2 поляка и украинец. Причем троих белорусов и украинца задержали непосредственно в цеху при производстве сигарет.

По данным следствия, в течение дня нелегальный цех мог производить около 3 миллионов штук сигарет. Всего преступная группа успела произвести не менее 22 миллионов штук.

В ходе спецоперации удалось изъять приблизительно 4 миллиона сигарет без акцизных марок на сумму более 3 миллионов злотых (более 760 тысяч долларов) и 4,5 тонны резаного табака на сумму почти 3,7 миллиона злотых (937 тысяч долларов). Если бы этот товар попал на рынок, польская государственная казна не досчиталась бы более 2 млн долларов, сообщает ведомство.

Все задержанные взяты под стражу, им грозит до 5 лет лишения свободы.