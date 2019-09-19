Белый дом объявил о первой встрече Трампа и Зеленского 2 19.09.2019, 8:52

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Объявление было сделано после разговора президента Украины с Майком Пенсом.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.

Пенс и Зеленский также обсудили свою встречу в Варшаве, в ходе которой американский вице-президент заверил Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Ранее сообщалось, что дата визита президента Украины в США для встречи Дональдом Трампом еще не назначена.