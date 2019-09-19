Как выход Великобритании из ЕС отразится на Литве? 19.09.2019, 14:25

Экономист рассказал о возможных сценариях развития событий.

Чуть больше месяца осталось до конца октября, когда Великобритания может покинуть Европейский Союз. Cтарший экономист литовского Swedbank Витянис Шимкуc рассказал сайту Сharter97.org, как Брекзит влияет и может повлиять на Литву.

- Вот уже третий год подряд Брекзит занимает значительную часть европейской повестки дня и оказывает негативное влияние на экономику еще до своего осуществления. Политическая неопределенность подрывает ожидания как граждан, так и предприятий, задерживая потребление и инвестиции. Также выход Великобритании из ЕС подрывает текущий и будущий экономический рост.

Сосредоточение внимания на проблеме Брекзита занимает время политиков, которые могли бы посвятить себя укреплению европейских институтов и решению структурных проблем.

Окончательный ущерб Брекзита будет зависеть от того, каким будет выход Великобритании из Европейского Союза. Если соглашение будет достигнуто, ущерб Литве будет минимальным. В долгосрочной перспективе торговля с Великобританией будет ниже, чем была бы, но без серьезных последствий.

Если в конце октября Великобритания выйдет без соглашения, то ущерб будет намного больше. По оценкам Swedbank, если торговля с Великобританией начнет соответствовать стандартам Всемирной торговой организации, рост Литвы может сократиться на 0,4% из-за новых таможенных и нетарифных барьеров.

Кроме того, первые месяцы после Брекзита, вероятно, будут очень хаотичными в Великобритании, будет трудно физически перевозить товары, трудно адаптироваться к новым правилам, нет гарантии того, что власти своевременно адаптируются к изменившейся ситуации.

Выход без соглашения может привести к рецессии как в Великобритании, так и в Ирландии, и может затянуть еще несколько стран ЕС. Немецкий автопром уже страдает от падения спроса на автомобили из-за Брекзита. Поскольку Литва является очень открытой экономикой, трудности важных экономических партнеров также затронут нас.

- Что может сделать правительство Литвы чтобы свести к минимуму последствия Брекзита?

- Правительство приняло необходимое законодательство и совместно с другими странами ЕС готовится к худшему сценарию. В наиболее чувствительных областях, таких как медикаменты, финансовые услуги или регулирование международных полетов, были приняты решения по минимизации ущерба, но может оказаться невозможным полностью подготовиться к такому сценарию.

- Брекзит может заставить вернуться в Литву из Британии литовских эмигрантов?

- Теоретически, Брекзит может стать катализатором возвращения тех экспатриантов, которые уже думали о возвращении, но чудес не ожидается. Королевство Великобритании обязалось, заботиться о правах граждан ЕС, тем более, что британцы остро нуждаются в рабочих руках и, следовательно, остро нуждаются в мигрантах. С другой стороны, неопределенность Брекзита, возможно, поспособствует изменению в положительную сторону миграционных тенденций в Литве.