Предатели 20 Владимир Некляев

20.09.2019, 7:45

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О плане «интеграции» Беларуси и России.

На этой неделе несколько информационных порталов (в том числе международный телеканал RTVI, перед которым извиняюсь за невежливость) обратились ко мне за комментариями к «плану интеграции Беларуси и России», к действиям виляющего хвостом Лукашенко, безысходно взирающего на него (назначенного им на него взирать) премьера Румаса, к заявлениям (от имени взирающего Румаса) министра экономики Крутого, находящего основу для «углубления интеграции» в незаконном (и тогда, и теперь противоречащем Конституции) референдуме 1995 года, к «молчанию ягнят» — государственных лиц, как не понимающих, так и понимающих, что на самом деле происходит, но исходящих страхом от одной мысли о том, что если сказать, «Что делать?», чтобы этого не произошло, тогда вместе с названием книги Чернышевского нужно обязательно сказать и о ее содержании, о сути, заключающейся в вопросе: «Кто виноват?» — а это выше их государственных сил…

Это ужасающее зрелище человеческих пустот на всех отметках властной вертикали. Их любимое оправдание в том, что они «государевы люди». Что обязаны служить, что нет у них выбора.

Выбор есть: быть государевыми, или государственными.

Комментирую для всех сразу:

Уже и не важно ни вам, ни мне,

Кто эти люди в этой стране:

Президенты они? Председатели?..

Все эти люди в этой стране

Этой страны предатели!

Владимир Некляев, «Фейсбук»