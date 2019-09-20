«Поколение победителей»: самая большая зарплата в Эстонии - у людей в возрасте 40 лет

«Поколение победителей»: самая большая зарплата в Эстонии - у людей в возрасте 40 лет9
- 20.09.2019, 14:17
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Средняя базовая зарплата в частном секторе в Эстонии составляет около 1500 евро в месяц.
Исследование Fontes охватило 380 частных эстонских фирм, которые объединяет то, что каждая из них имеет не менее 20 работников, пишет postimees.ee.
Лучше всего труд оплачивается в трех секторах: фармацевтическом, инфотехнологическом и банковском, а скромнее всего – в торговле и сфере обслуживания.
Исследование Fontes подтверждает теорию о существовании так называемого поколения победителей. Самыми большими зарплатами могут в Эстонии похвастаться те, кому сейчас около 40 лет.