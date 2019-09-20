закрыть
20 сентября 2019, пятница, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Поколение победителей»: самая большая зарплата в Эстонии - у людей в возрасте 40 лет

9
  • 20.09.2019, 14:17
  • 2,574
«Поколение победителей»: самая большая зарплата в Эстонии - у людей в возрасте 40 лет

Средняя базовая зарплата в частном секторе в Эстонии составляет около 1500 евро в месяц.

Исследование Fontes охватило 380 частных эстонских фирм, которые объединяет то, что каждая из них имеет не менее 20 работников, пишет postimees.ee.

Лучше всего труд оплачивается в трех секторах: фармацевтическом, инфотехнологическом и банковском, а скромнее всего – в торговле и сфере обслуживания.

Исследование Fontes подтверждает теорию о существовании так называемого поколения победителей. Самыми большими зарплатами могут в Эстонии похвастаться те, кому сейчас около 40 лет.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь