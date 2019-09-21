закрыть
21 сентября 2019, суббота, 14:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Стартовала крупнейшая в истории экспедиция в Арктику

2
  • 21.09.2019, 12:44
  • 1,356
Стартовала крупнейшая в истории экспедиция в Арктику

В экспедицию отправились ученые из 19 стран.

Команда ученых из 19 стран, в пятницу, 20 сентября, отправилась в годовую экспедицию по изучению климата Арктики. Миссия MOSAiC станет самой крупной и комплексной в истории - ее бюджет составляет около 140 миллионов евро, половину из которых выделила Германия. Руководит MOSAiC немецкий ученый Маркус Рекс (Markus Rex). В арктической миссии также принимают участие россияне, пишет dw.com.

Немецкий научно-исследовательский ледокол Polarstern отправился в пятницу из норвежского города Тромсе. Его сопровождает российское судно "Академик Федоров". Polarstern будет дрейфовать во льдах, а вокруг развернутся мониторинговые станции. Экспедиция повторит маршрут норвежского путешественника Фритьофа Нансена на судне "Фрам" в 1893-1896 годах. Пополнять запасы корабля и сменять участников экспедиции будет флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты.

Планирование крупнейшей в истории климатической экспедиции в Арктику заняло восемь лет. Ученые будут наблюдать за местным климатом и сменой сезонов, а собранные данные позволят рассмотреть вероятные сценарии изменений климата. Polarstern предположительно освободится ото льда осенью 2020 года.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь