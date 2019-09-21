Стартовала крупнейшая в истории экспедиция в Арктику 2 21.09.2019, 12:44

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В экспедицию отправились ученые из 19 стран.

Команда ученых из 19 стран, в пятницу, 20 сентября, отправилась в годовую экспедицию по изучению климата Арктики. Миссия MOSAiC станет самой крупной и комплексной в истории - ее бюджет составляет около 140 миллионов евро, половину из которых выделила Германия. Руководит MOSAiC немецкий ученый Маркус Рекс (Markus Rex). В арктической миссии также принимают участие россияне, пишет dw.com.

Немецкий научно-исследовательский ледокол Polarstern отправился в пятницу из норвежского города Тромсе. Его сопровождает российское судно "Академик Федоров". Polarstern будет дрейфовать во льдах, а вокруг развернутся мониторинговые станции. Экспедиция повторит маршрут норвежского путешественника Фритьофа Нансена на судне "Фрам" в 1893-1896 годах. Пополнять запасы корабля и сменять участников экспедиции будет флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты.

Планирование крупнейшей в истории климатической экспедиции в Арктику заняло восемь лет. Ученые будут наблюдать за местным климатом и сменой сезонов, а собранные данные позволят рассмотреть вероятные сценарии изменений климата. Polarstern предположительно освободится ото льда осенью 2020 года.