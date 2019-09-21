«Камеры наблюдения в классы начали заказывать чаще» 2 21.09.2019, 14:30

Родители устанавливают их за свои деньги.

Новость последних дней - о гомельской учительнице с партой и девятилетнем мальчике - не то что не утихает, а обрастает все новыми и новыми деталями. За неделю успели уволить педагога, наказать Румаса и Карпенко, восстановить педагога (приказом президента!), уволить директора, а следом и чиновников, которые хотели уволить учительницу и вызвать в милицию девятилетнего мальчика с папой. В последней серии мы узнали, что Лукашенко «щенку голову бы отвернул», а в школах запрещают мобильные телефоны - видимо, чтобы дети не снимали ненужных видео, пишет kp.by.

Родители на запрет мобильников отреагировали неоднозначно: одни считают решение верным, потому что телефоны и учебе мешают, а другие не понимают, как быть уверенными, что ребенка в школе не обижают, если ни снять видео, ни сделать фото он не может. В интернете обсуждают, что проблему помогло бы решить видеонаблюдение.

- Если педагог будет знать, что на него в любой момент могут смотреть родители, наверное, бить школьника или орать на него матом, скорее всего, не станет, - рассуждает мама пятиклассника.

Во многих школах установлены камеры наблюдения, но, как правило, в коридорах, столовых, актовых и спортивных залах - не в кабинетах, где проходят уроки.

Поставить камеру в каждом классе слишком затратно, но в некоторых школах родители готовы пойти на эти расходы сами, чтобы можно было следить за обстановкой в классе. В Министерстве образования такой инициативе не противятся. Сделаете - пожалуйста. Мы дозвонились в организацию, на сайте которой одна из услуг - видеонаблюдение в учреждениях образования.

- Спрос на видеокамеры в школы есть, - рассказали в «ЭкспертПожСервисе». - Но чаще всего у нас заказывают камеры для кухни.

- Мы ставим камеры и в классах, - рассказали в другой компании. - И в последнее время родители стали обращаться с этим чаще.

Базовая услуга для таких камер - дистанционное наблюдение, то есть любой родитель может онлайн видеть, что происходит в классе. Кроме того, можно и просмотреть на видео то, что происходило раньше, камера записывает.

- Сама камера стоит порядка 400 рублей, еще 170 рублей - жесткий диск. И 150 - 180 рублей за работу, - рассчитали приблизительную стоимость еще в одной компании. Получается, вся установка обойдется в сумму около 800 рублей.