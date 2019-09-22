Стратегия 35: как Борис Джонсон собирается победить на новых выборах Евгений Пудовкин, carnegie.ru

22.09.2019, 9:11

Борис Джонсон

Джонсон не обязательно одержит на следующих выборах сокрушительную победу.

Стремление Бориса Джонсона любой ценой покинуть Евросоюз быстро налетело на серьезные препятствия. На первом же голосовании в парламенте британский премьер не смог собрать большинство и уступил оппонентам, чего в Британии не случалось с 1894 года. Вместо того чтобы позволить Джонсону сохранить открытыми все варианты, в том числе выход из ЕС без соглашения, парламент принял противоположное решение – запретил правительству брекзит без сделки 31 октября, похоронив шантажистскую тактику премьера на переговорах с Брюсселем.

Мало того, против Джонсона выступил 21 депутат из числа правящих консерваторов. Мятежников выгнали из партии, и теперь для большинства в Палате общин премьеру не хватает уже целых 40 голосов. Но списывать Джонсона еще рано: несмотря на громкие провалы, он по-прежнему остается главным претендентом на победу на новых выборах, которые парламенту рано или поздно придется провести.

Джонсон как угроза

Первоначальная стратегия Джонсона – выбить из ЕС новые уступки, пригрозив брекзитом без сделки – стремительно разваливается. Помимо болезненного поражения и потери большинства в парламенте, на прошлой неделе суд в Шотландии счел незаконным решение премьера приостановить работу Палаты общин с 9 сентября на пять недель. Согласно вердикту судей, Джонсон соврал королеве Елизавете II, когда просил ее одобрить изменение графика работы парламента. Официально он утверждал, что это необходимо для обновления законодательной повестки правительства. В реальности же Джонсон хотел ограничить возможности депутатов помешать брекзиту без сделки, решили судьи.

В ответ Джонсон даже не в состоянии запустить процедуру для проведения досрочных выборов. Согласно принятому в 2011 году закону, для этого требуется согласие двух третей Палаты общин. Но депутаты пока от выборов отказываются. Они собираются держать правительство в заложниках до того, пока риск брекзита без сделки в октябре будет сведен к нулю. По мнению депутатов, правительство должно или утвердить сделку с ЕС о выходе до 19 октября, или попросить Брюссель отсрочить брекзит до января 2020 года.

Все это мешает стратегии Джонсона, который планировал выбить из Евросоюза более выгодное соглашение о разводе. Его расчет был на то, что если угроза брекзита без сделки станет реальной, то Брюссель испугается издержек и согласится на новые уступки. В парламенте тоже предпочтут сделку Джонсона вылету из Евросоюза. Но теперь, когда опция брекзита без сделки заблокирована, реализовать эту тактику будет затруднительно.

Сейчас премьер продолжает гнуть свою линию: британцы сделали свой выбор на референдуме в 2016 году, и правительство воплотит его в жизнь во что бы то ни стало. Парламент не сможет вечно откладывать новые выборы. А как только их проведут, Джонсон их выиграет и вернет себе главное оружие – получит от избирателей лицензию на брекзит без сделки, которым сможет снова угрожать Брюсселю и депутатам.

И действительно, у Джонсона есть все шансы выиграть следующие выборы. Его стратегия по выходу из ЕС может многим не нравиться, но у оппозиции ее нет совсем. Лейбористы никак не могут определиться, будут ли они продолжать переговоры с ЕС или поддержат отмену брекзита на втором референдуме. Проевропейские Либеральные демократы вообще настаивали на отмене брекзита без плебисцита и, только столкнувшись с общественным недовольством, скорректировали позицию, согласившись на референдум, если они не получат большинство по итогам новых выборов.

Из-за разногласий и туманности программ лейбористам и либерал-демократам приходится напирать на критику Джонсона. Избиение его и так уже поверженного правительства продолжается. На днях депутаты обязали правительство опубликовать конфиденциальные документы, касающиеся анализа последствий брекзита без сделки. А от министров и советников Джонсона потребовали передать свою личную переписку, в которой они обсуждали решение правительства приостановить работу парламента. Все это должно усилить у избирателей ощущение разрухи, к которой ведет политика консерваторов.

Самого Джонсона обвиняют в узурпаторских замашках и покушении на конституционный строй Великобритании. Ему припоминают измены бывшим женам и вызывающие статьи из журналистского прошлого. Главный посыл критики простой: с брекзитом пока ничего не ясно, но с ним будет легко разобраться потом, когда авантюриста Джонсона сменят в правительстве порядочные и ответственные люди.

Если не Джонсон, то кто

Однако эффективность у такой тактики оппозиции сомнительная. Расписывать опасности брекзита без сделки – совсем не такой выигрышный актив, как кажется. Избирателям сложно примерить эти риски на себя. Это как пытаться рассказать здоровому курильщику о вреде сигарет – в опасности для здоровья мало кто сомневается, но она слишком абстрактная.

Есть и другая проблема. Брекзита без сделки можно избежать только двумя способами – отменить его вообще или покинуть ЕС со сделкой. До сих пор оппозиционные депутаты блокировали оба эти варианта: они три раза отвергли соглашение правительства с Брюсселем, но и отменять брекзит тоже не захотели. Поэтому не стоит удивляться результатам соцопросов, указывающих, что ответственность за вылет Британии из ЕС ляжет не только на премьера, но и на депутатов.

На критике Джонсона тоже далеко не уедешь. У британцев есть вопросы к его компетентности и честности, но до расиста и тирана, которого из него лепит оппозиция, Джонсону все-таки далеко. Стремление премьера довести брекзит до конца в целом понятно избирателям: 54% британцев считают необходимым соблюсти результат референдума 2016 года. Причем 50% сочли недемократичными поступки депутатов, которые мешают брекзиту состояться. И потом, что это за тиран, который сам же просит депутатов провести новые выборы, а они отказывают?

Наконец, если уж оппозиция собралась вести кампанию с упором на кандидатов в премьеры, им не мешало бы найти свою альтернативу Джонсону. Лидер лейбористов Джереми Корбин явно не годится на эту роль. По рейтингам он уступает Джонсону 20 пунктов. Стратегии Джонсона по брекзиту доверяют всего 34% британцев, но стратегии Корбина – вообще 13%. Тревогу у значительной части избирателей вызывают и леворадикальные экономические планы лейбористов.

Брекзит – это самая важная, но не единственная тема в британской политике. Пока оппозиционеры припоминают Джонсону, что он когда-то писал про мусульман, сам премьер объявляет все новые популистские меры, будь то рост расходов на здравоохранение или усиленное финансирование полиции.

Наконец, оппозиционные избиратели расколоты почти поровну между лейбористами (23%) и либеральными демократами (19%), что в условиях британской мажоритарной системы может обойтись очень дорого и тем и другим.

Все это не означает, что Джонсон одержит на следующих выборах сокрушительную победу. Но получить около 35% голосов ему вполне под силу, чего будет достаточно для большинства в парламенте из-за разобщенности оппозиции. В эти 35% войдут сторонники жесткого брекзита, а также умеренные избиратели, которые просто устали от неопределенности и хотят покончить с ней поскорее.

Лейбористы могли бы развернуть ситуацию в свою пользу, разве что выступив с собственными четкими предложениями, что делать с брекзитом. Но это для них это очень непросто. Они слишком привыкли балансировать между молодежью, которая выступает за ЕС, и скептично настроенным к Брюсселю рабочим классом.

Если лейбористы поддержат повторный референдум по брекзиту, то рискуют потерять поддержку рабочих. Если выступят за выход из ЕС на более мягких условиях, то лишатся части сторонников среди молодежи и либерального среднего класса.

Еще больше оппозиции помогло бы разделение округов между собой так, чтобы лейбористы и либеральные демократы не отнимали голоса друг у друга. Но и это пока не просматривается. Лидер либерал-демократов Джо Суинсон несколько раз отказывалась сотрудничать с Корбином – ее пугают его репутация антисемита и прежняя поддержка брекзита. Вместо этого Суинсон всерьез рассчитывает, что ее однозначное осуждение выхода из ЕС поможет ей стать премьером, повторив успех обновленных либералов, типа Эммануэля Макрона. Поэтому оппозиция может сколько угодно упрекать Джонсона в самодурстве и неспособности договариваться, но отстранить его от власти ей мешают те же самые качества.

Евгений Пудовкин, carnegie.ru