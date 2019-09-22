Саудовская Аравия и Иран обменялись угрозами из-за обстрела нефтяных объектов 22.09.2019, 9:24

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Саудовская Аравия утверждает, что удар наносился ракетами иранского производства.

Власти Саудовской Аравии заявили, что готовы принять любые необходимые меры в качестве ответа на нападение, совершенное на ее нефтяные объекты. Кроме того, Эр-Рияд продолжает настаивать на том, что ответственность за случившееся несет Иран. В Тегеране эти обвинения называют беспочвенными, сообщает ВВС.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что ознакомилось с предварительными результатами расследования, проведенного после атаки на нефтяные объекты. Как утверждают в ведомстве, уже удалось подтвердить, что при нападении использовалось оружие иранского производства.

Также министерство в очередной раз обратило внимание журналистов на то, что, по его данным, удар был нанесен с севера, а не с юга, где базируются йеменские повстанцы, взявшие на себя ответственность за случившееся. При этом расследование продолжается, его результаты будут опубликованы только после завершения всех следственных действий.

Ранее с похожими заявлениями уже выступило министерство обороны Саудовской Аравии. Еще в среду его представители показали обломки беспилотников и крылатых ракет, использовавшихся для нанесения удара по нефтяным объектам на территории страны, и заявили, что все это вооружение было произведено в Иране и запущено оттуда же.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в пятницу сообщил журналистам, что сейчас власти страны проводят консультации со своими союзниками, обсуждая возможные варианты ответа на нападение. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно варианты возможны.

"Королевство призывает все мировое сообщество проявить ответственность, занять твердую и однозначную позицию в отношении безответственного поведения, угрожающего всей мировой экономике, и решительно осудить тех, кто стоит за этими действиями", - добавил аль-Джубейр.

США также считают, что ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Тегеран. Несколько американских чиновников на условиях анонимности сообщили журналистам, что удары наносились с юга Ирана.

В пятницу Пентагон объявил, что пошлет в Саудовскую Аравию воинский контингент, целью которого станет укрепление противовоздушной и противоракетной обороны страны. Размер этого контингента пока не определен как и точная дата его отправки. Президент США Дональд Трамп со своей стороны анонсировал новые санкции против Ирана.

Что ответил Иран

Официально ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые пользуются поддержкой Ирана. Сам Тегеран в свою очередь в очередной раз заявил, что не имеет отношения к случившемуся. Кроме того, вооруженные силы страны пригрозили, что Иран уничтожит любого, кто попытается на него напасть.

"Осторожнее. Мы не позволим ограниченному акту агрессии остаться ограниченным и намерены не только дать отпор любому агрессору, но и продолжать военные действия до его полного уничтожения", - заявил командующий Корпусом стражей Исламской Революции Хоссейн Салами, открывая выставку, на которой демонстрируются сбитые американские беспилотники.

В свою очередь командующий военно-воздушными силами корпуса Амир-Али Хаджизаде на том же мероприятии отреагировал на обещание США отправить военных в Саудовскую Аравию. По словам Хаджизаде, США стоит поучиться на своих же предыдущих ошибках, а любая попытка напасть на Иран получит решительный ответ.

Корпус стражей Исламской Революции - элитное формирование, входящее в состав вооруженных сил Ирана. В США корпус признан террористической организацией.

Из-за чего начался конфликт

Нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии было совершено в ночь на 14 сентября. В результате были выведены из строя два важных объекта, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти в королевстве сократилась примерно вдвое, из-за чего цены на нефть резко выросли.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые уже четыре года фактически находятся с Саудовской Аравией в состоянии войны. Поводом стало свержение ими президента Йемена, который пользовался поддержкой Эр-Рияда и ради возвращения которого к власти Саудовская Аравия сформировала целую военную коалицию.

В ходе конфликта хуситы, которых поддерживает Иран, неоднократно запускали в сторону Саудовской Аравии ракеты и беспилотники, многие из которых успешно сбивали комплексы противовоздушной обороны, купленные Эр-Риядом у США. Они взяли на себя ответственность и за эту атаку, пообещав прекратить любые удары по Саудовской Аравии в случае, если она ответит тем же и прекратит военные действия со своей стороны.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя события в Саудовской Аравии, заявил, что за этим стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается. США считают Тегеран виновным уже в целой череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе - и напряжение между странами продолжает расти.