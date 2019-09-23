Зеленский запустил в Украине самый масштабный флешмоб

Зеленский запустил в Украине самый масштабный флешмоб4
- 23.09.2019, 14:17
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Для участия в нем не нужно записывать видео и ставить хэштеги.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро. Об этом глава государства сообщил в официальном видеообращении, сообщает theBabel.
Он предложил украинцам устроить массовый флешмоб по борьбе с коррупцией.
«Для этого не надо записывать видео и ставить хэштеги. Для этого надо только жить по закону. Мы не сможем возродить наше государство, если люди не будут платить налоги, это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или участвовать в разделе государственных средств», — заявил Зеленский.
Он попросил украинцев сообщать на горячую линию НАБУ по телефону 0-800-503-200, если кто-то вымогает взятку или предлагает откат.
«Пожалуйста, не молчите. Не надо писать в соцсетях, что эти такие же, как и те, Зеленский понаставил своих решал... Нет. Телефон горячей линии НАБУ 0-800-503-200. Звоните и сообщайте», — призвал президент.