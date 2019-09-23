Фотофакт: Как устроено и выглядит общежитие в Германии 2 23.09.2019, 15:33

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В Западной Европе существует непоколебимый стандарт: один человек - одна комната.

Блогер, путешественник и урбанист Владимир Адошев (Chris The Rebel) недавно опубликовал подробный пост о том, что представляет собой типичное европейское студенческое общежитие. Автор как раз живет в таком в Манхейме в Германии. На написание этой статьи его подвигли ужасы студенческих «общаг» в России, опубликованных в блоге Ильи Варламова, пишет tut.by.

— Начнем с того, что в Германии (и вообще в Западной Европе) существует непоколебимый стандарт: один человек — одна комната. Здесь вообще не живут вдвоем-втроем-вчетвером. Спросите любого психолога, ответ будет один: человеку нужна отдельная комната для личного пространства. Хоть маленькая, но своя. Здесь это понимают.

Общежития делятся на два типа: отдельная студия (где кухня и душ свой) и отдельная комната в двух- или трехкомнатном общежитии с shared facilities (то есть два студента делят кухню и туалет, но у каждого своя комната). Я снял студию первого типа. Здесь я живу уже месяц, поэтому готов рассказать подробно.

Это небольшая студия, где есть все необходимое: кровать, диван, стол, мини-кухня, душ и туалет. Разумеется, есть и интернет, на каждый апартамент отдельный кабель, а вот роутер нужно принести с собой.

Здесь я живу уже месяц и чувствую себя отлично: по сути, это отдельная квартира. Размер меня абсолютно не напрягает: да, маленькая, но своя. Не надо ни с кем разговаривать и толкаться на кухне. Разумеется, можно приносить любые электроприборы, приводить гостей на неограниченное количество времени: тут нет ни охранников, ни противных теток-вахтерш.

Вход свободный круглые сутки. Студент, у которого я снял этот апартамент, принес микроволновку (ее не было в комплектации комнаты). Можно принести хоть телевизор с игровой консолью, хоть что.

Где же стиральная машина, спросите вы? В апартаментах стиральной машины нет. Стиральные машины находятся в подвале. Одна стирка стоит 1,80 евро. Сушка в сушильном автомате стоит 1,20 евро. Оплата производится бесконтактно специальной студенческой картой. Этой же картой можно оплачивать еду в студенческой столовой, студенческой кофейне, а также услуги распечатки документов в компьютерной комнате. Деньги на счет поступают напрямую с банковского счета — никакой налички.

Как комплекс студенческого общежития выглядит снаружи? В моем случае это несколько трех-четырехэтажных зданий, такой своеобразный студенческий городок. Вот тут-то можно было налепить двадцатиэтажных муравейников, бюджетно же, для студентов! Но нет, даже в суперскромном жилье европейцы придерживаются своих стандартов — жить близко к земле в масштабах, приятных для человека. Небоскребы и муравейники — это удел Азии и теперь еще и России, что очень, очень печально.

Здесь же студенты хранят свои велосипеды. Город компактный, перемещаться на велосипеде одно удовольствие.

Рядом, в пяти шагах от моего дома, находится автобусная и трамвайная остановка. Вообще, транспорт в Манхейме очень крутой, ездит строго по расписанию, удобный, комфортный, низкопольный, всегда есть сидячие места и всегда приятная температура в салоне, даже в +32. Кстати, для студентов проезд бесплатный (точнее, он входит в студенческий взнос — около 600 евро в год). Ехать до университета около 20 минут. Сама учеба в университете как для европейцев, так и для иностранцев из любых стран — бесплатная, за исключением данного взноса.

Сколько стоит немецкое общежитие?

Сколько же стоит такое удовольствие, спросите вы? Может, такие студенческие хоромы только для богатых и «блатных»? Разочарую: «блатных» в Германии нет, а такие общежития доступны всем и каждому, включая (внимание!) иностранных студентов. Да, любой человек, поступив в немецкий университет из России, Украины, Беларуси или другой страны бывшего СССР, получает доступ к такому общежитию. Действительно, студенческая студия стоит в среднем 250−350 евро в месяц. Да, не «бесплатно», как в России. Однако, это значительно дешевле, чем арендовать квартиру и даже комнату в Германии. По западным меркам цена очень демократичная.

Студентам, имеющим европейское гражданство, намного проще, поскольку у них есть стипендия BaföG. Расшифровывается это как «Федеральный закон о помощи в образовании». Подавшись на эту стипендию, европейский студент может получать около 600−700 евро в месяц от государства. Этого с лихвой хватает, чтобы оплатить общежитие, нормально питаться и развлекаться. После окончания университета студент находит работу по специальности и начинает работать. И лишь после того, как отработал 5 лет, студент начинает возвращать данную стипендию государству. Но не всю, а только половину! Вторую половину государство дарит, то есть, по сути, общежитие у студента получается бесплатным.

Интересный факт: общежития в Германии не прикреплены к университетам, а существуют отдельно. Студенты сами могут выбирать любое понравившееся общежитие в регионе, главное — быть студентом в данном регионе

Единственная загвоздка: чтобы получать эту стипендию, нужно иметь гражданство Европейского союза или ПМЖ в Германии. Иностранным студентам из третьих стран эту стипендию, увы, не платят.

Мест в общежитиях меньше, чем студентов в университете. На такое жилье обычно существует очередь, в среднем она плюс-минус год. Где же живут студенты, которые не дождались своей очереди или не хотят жить в студенческом общежитии? В Германии очень популярны flatshare. Это обычные квартиры, где в каждой комнате живет один человек, а кухня и туалет — общие. Цены на комнаты сильно зависят от района: от 250 до 500 евро. Как мы видим, любой вариант вполне достоин и не предусматривает каких-либо унижений.