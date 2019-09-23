Белорусских студентов отправили работать в колхозы 6 23.09.2019, 22:25

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Иллюстрационное фото

Привлекать студентов во время учебы к сельхозработам – незаконно.

Идет битва за урожай, почти как в советские времена. Работники колхозов не справляются и требуют помощи студентов. Практика добровольно-принудительного труда на полях, о которой давно забыли соседние страны, в Беларуси касается не только картофеля и свеклы, передает «Белсат».

Как минимум полторы сотни студентов Витебского государственного университета имени Машерова на 6 автобусах отъехали от главного корпуса. Студенты будут собирать яблоки в Толочинском районе для местного консервного завода.

«Сказали о правилах безопасности, мы расписались, заполнили документы и все, ждем отправления».

«Самое главное, вести себя адекватно, выполнять минимальную технику безопасности, и все будет прекрасно».

«Носки, одежда, куртка, резиновые сапоги, шапка, перчатки, еды побольше», – говорят студенты.

Это вторая смена, которая отправилась на яблоки. У тех, кто уже отработал несколько недель, оптимизма меньше. Студентка, которая вернулась с сельхозработ, исключительно на условиях анонимности рассказывает, что работать приходилось даже в дождь, а питание было плохое.

«Без выходных мы работали. В субботу нам сократили время. Обычно наш рабочий день был до 17:30, потом мы ехали в столовую. Нам сократили в субботу до 16:30 рабочеий день, а в воскресенье до 14 часов», – говорит участница сельхозработ.

Без особого энтузиазма высказывается о сельхозработах и молодежь на улицах Витебска:

«Мы должны развивать колхозы, развивать свою страну, да, это нормально, но иногда бывает сложно».

«Я бы не пошел собирать картошку».

«Лучше учиться, чем собирать картошку».

«Это должно быть добровольно, а в некоторых учебных заведениях, я знаю, просто говорят: ты учишься, ты должен делать это».

Учебный процесс в университете на время сельхозработ не прерывается.

«Хотелось очень прийти на учебу, учитывая что были лекции, мы думали: лучше бы мы сидели на учебе», – говорит студентка, вернувшаяся с сельхозработ.

Отправку студентов на сельхозработы учебные заведения комментировать отказываются, перенаправляя все вопросы в БРСМ, который организует процесс. Руководители же городского и республиканского отделов БРСМ, ответственные за студенческие отряды – так официально называются сельхозработы – в течение дня были недоступны.

Студент одного из витебских колледжей сделал все возможное, чтобы в этом году на сельхозработы не ехать, так как, по его словам, в прошлом году условия работы были плохие, спецформу работникам не выдали, в связи с нехваткой еды за три недели парень похудел на 4 килограмма, а зарплата составила около 20 рублей, из которых еще и вычислили плату за общежитие.

«Мы возмущались только между собой, если что-то не нравилось, то говорили идти к директору, а к директору никто так просто не пойдет и скорее всего это ничего не даст», – рассказывает учащийся колледжа.

Витебский правозащитник Леонид Светик утверждает, что привлекать студентов во время учебы к сельхозработам – незаконно, так как это принудительный труд, но студентам никто не объясняет их прав.

«Действующий кодекс об образовании прямо запрещает использование учащихся и студентов на работах или оказании каких-то услуг. Это действительно незаконно, но студенты на это соглашаются, так как они не знают своих прав или просто боятся говорить «нет» администрации учебных заведений», – объясняет Леонид Светик.

Законодательство позволяет привлекать на работу студентов и учащихся только в случае, если это соответствует специальности, по которой они учатся, и предусмотрено учебным планом.