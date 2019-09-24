США начали расследование против сподвижников Мадуро 24.09.2019, 7:35

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К нему присоединились более десятка стран Латинской Америки.

США и более десятка стран Латинской Америки приняли решение провести расследование и при установлении вины арестовать пособников и высокопоставленных чиновников режима правителя Венесуэлы Николаса Мадуро по ряду дел об обороте наркотиков, отмывании средств и финансировании терроризма. Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, сообщает dw.com.

В то же время, как передает агентство AP, дипломаты воздержались от объявления военного вмешательства в Венесуэлу.

Мадуро встретится с Путиным

Между тем сам Николас Мадуро в телеобращении 23 сентября сообщил о предстоящем визите в РФ. "В ближайшие часы я отправляюсь в Россию", - подчеркнул он. "У меня состоится встреча с нашим другом (президентом РФ. - Ред.) Владимиром Путиным и группой предпринимателей. Мы оценим динамику наших отношений и будем искать новые пути для более интенсивного сотрудничества", - отметил глава Венесуэлы.

Ранее США указали, что инициируют применение Межамериканского договора о взаимной помощи, допускающего оказание Венесуэле военной поддержки для "противодействия угрозе", которую представляет режим Мадуро. В заявлении Госдепа говорилось, что Соединенные Штаты "продолжают поддерживать законного президента Хуана Гуайдо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".