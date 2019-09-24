«Я получил квартиру - мне показали: вот твой сарай» 5 24.09.2019, 8:14

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Иллюстрационное фото

Жители Марьиной Горки сражаются с властями за свою недвижимость.

В Марьиной Горке идет сражение за достойные условия: более года жители улицы Поселок-1 добиваются от руководства Пуховичского района разместить на их улице мусорные контейнеры и оставить хозяйственные постройки и общественные туалеты, сообщает «Белсат».

Туалеты на улицах, топливо в сараях, мусор при дороге - такие условия жители Марьиной Горки имеют уже в течение года. И это - в центре города, в двух кварталах от здания администрации Пуховичского района.

Николай Рубан 27 лет отслужил в Вооруженных силах, нынешний свой дом получил от государства в военном поселке Марьиной Горки 52 года назад. Говорит, не думал, что когда-то власти назовут его «захватчиком»:

«Я квартиру получил - мне показали: вот твой сарай. После что-то подремонтировал сам, но самое обидное, что сейчас нас называют захватчиками - нас преступниками, получается, сделали».

Администрация Пуховичского района потребовала освободить якобы самовольно занятую территорию - убрать сараи, где жители хранят топливо для отопления домов. Часть уже снесли бульдозерами, не обращая внимания, что некоторые здания были зарегистрированы в частной собственности.

«Сараи убрали, сейчас зима на носу, и у нас негде положить торф, так как дрова хотя возле дома где-то можно оставить, а торф - три тонны привозят, такую кучу где сложить?», - возмущается местная жительница Наталья Кулаженко.

Жители говорят, что помимо того убрали мусорные контейнеры и пытались снести туалеты, хоть часть домов и по сей день не имеет никаких коммунальных удобств.

«Мы просим вернуть ограждение на место, поставить контейнеры и обратить внимание, что эта земля не самозахват. Чтобы ЖКХ помогло людям решить хозяйственно-бытовые проблемы», - говорит Татьяна Баешко.

В администрации Пуховичского района утверждают, что о проблеме местных жителей ничего не знают.

«Ну я не знаю, сейчас будем разбираться. Я пока не готова вам ответить», - заявила первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Анастасия Кузьмина.

Поселок военных - бывшая окраина, а сейчас - центр Марьиной Горки. Здесь начали стройку торгового центра, а еще раньше - коттеджей. И это - главная причина противостояния, считают жители.

«Наша территория - лакомый кусок, поэтому нас отсюда потихоньку выжимают», - полагает Наталья Нужненко.

«Прозвучала такая мысль: я услышала, что здесь будет стоянка на сто автомобилей. Вот у тети Гали - нашей долгожительницы - там стояла туалет и контейнер мусорные, а теперь будет стоянка на сто автомобилей », - возмущена Татьяна Баешко.

Местные жители неоднократно обращались за помощью в местную администрацию Пуховичского района, но безрезультатно.

«Весь состав Пуховичского райисполкома уже годами придумывает, прикрываясь нашим законодательством, творит вот такие издевательства над жителями нашего поселка», - рассказывает местная жительница Светлана Боровик.

Жители поселения военных в Марьиной Горке обращались за помощью в высшие органы власти, но и это результата не принесло.