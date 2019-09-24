Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на сотни миллионов долларов 24.09.2019, 9:56

Гражданина РФ могут осудить на 92 года.

Гражданин России 36-летний Андрей Тюрин, в 2018 году задержанный в Грузии и затем экстрадированный в США, в окружном суде нью-йоркского района Манхэттен признал свою вину по обвинениям в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в сети и хакерской деятельности. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило агентство Bloomberg, передает dw.com.

Как отмечает агентство, Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 млн клиентов 12 финансовых компаний и банков, что принесло ему и его подельникам сотни миллионов долларов.

По его данным, следователи ожидали подобного шага со стороны обвиняемого.

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - сказал он судье Лоре Тейлор Суэйн через переводчика.

Россиянину вменяется в вину кража данных в период с 2012 по 2015 году у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга PMorgan Chase & Co., а также еще целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм.

Могли грозить свыше 90 лет тюрьмы

Подельники Тюрина затем использовали полученную им информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения. Прокуроры собрали более трех тыс. страниц переписки в чатах между подозреваемым и его сообщниками, арестованными в Израиле.

Вердикт по его делу ожидается 13 февраля следующего года. В рамках сделки, заключенной месяц назад, сторона обвинения, как предполагается, будет рекомендовать избрание ему наказания в виде 15-20 лет лишения свободы.

По совокупности сложения сроков по шести пунктам обвинения ему могли грозить до 92 лет тюрьмы.

Обвинение Андрею Тюрину было вынесено еще в 2015 году, однако информация о нем официально не разглашалась до его задержания в Грузии в сентябре 2018 года.