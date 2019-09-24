Шейн Принс: Беларусь — на 95% Европа, cовершенно не Россия 3 24.09.2019, 11:03

Шейн Принс

Нападающий минского «Динамо» рассказал о своих первых впечатлениях пребывания в Беларуси.

– Уже немного чувствуешь себя белорусом?

– Ха, чуть–чуть. Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится. Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь – на Россию или Европу. Оказалось, на 95 процентов – Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям – Центральная Европа.

– Как Швейцария?

– Отчасти да, только без гор. Многое похоже – рестораны, здания... В Новосибирске было совсем по–другому. Там очень холодно. Хотя не скажу, что это плохой город.

– Что видел в Минске, кроме чистых улиц?

– На днях наведался в спа–салон неподалеку от «Минск–Арены». Никогда еще не был в таких красивых салонах. И еда в ваших ресторанах замечательная – лучшая, которую я пробовал в жизни. Точно вкуснее, чем в США. В какое место ни придешь, везде кормят отлично. И дешево – цены раза в два ниже американских. Моей девушке здесь тоже очень нравится. Она менеджер по маркетингу и может работать удаленно, – сказал Принс в интервью "Прессболу".