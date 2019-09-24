«А что ты мне сделаешь?»: милиционер напал на снимавшего его прохожего 24.09.2019, 11:43

Милиционер порвал Руслану Тарароеву рубашку.

У 58-летнего минского строителя Руслана Тарароева необычное хобби. Уже больше года он снимает на видео все нарушения, которые видит вокруг себя. Тарароев не ищет их специально — его канал на Youtube называется “Просто прохожий”, пишет сайт "Еврорадио".

17 августа Руслан возвращался домой из магазина, заметил человека в форме, курящего сигарету, и привычно включил телефон на запись. Никто не знал, что это закончится дракой с милиционером, порванной рубашкой и заявлением в Следственный комитет.

— Я шёл, смотрю — курит человек в форме. А у них по закону министра есть 424 приказ, что в форменной одежде нельзя курить. Я подошёл поинтересоваться. А потом, вы видели, выбежал этот сержант в форме...

Куривший оказался судмедэкспертом, а приказ №424 распространяется только на сотрудников МВД. Но младший сержант, увидев в руках Тарароева телефон, решил не церемониться:

— А то что ты мне сделаешь? — самоуверенно заявляет милиционер.

Слышно, как рвётся рубашка. Тарароев вынужден спасаться бегством. Отогнав его от участка, милиционер возвращается. На слова о том, что происшествием займётся прокуратура, он не обращает внимания.

Видео снято возле городского отдела милиции №2 по улице Есенина, 14 в Минске. По словам Тарароева, с милиционером, который пытался выбить телефон из его рук, он познакомился примерно за две недели до случившегося.

— Ехала машина милицейская по тротуару. Он [младший сержант] ехал на пассажирском и был не пристёгнут. Я спросил, почему он не пристёгнут, и он мне объяснил, что сотрудник милиции может не пристёгиваться в оперативной машине. Я сказал: “Ну, ладно”, — и попросил его представиться, кто мне это сказал. А его это как-то взбесило. Он начал требовать документы, сказал, что я подхожу по какой-то ориентировке. Доставили меня к отделу милиции, но внутрь не пустили, потому что я с телефоном был. Потом вышел, сказал: “Ждите старшего”, — и уехал. Фактически, кинул преступника, который “проходит по ориентировке”, и уехал! Я по этому поводу писал жалобу: мол, меня обвинили. Но мне ответили, что никакого нарушения нет. Ну, нормально и нормально.

К тому, чтобы снимать нарушения на видео, Руслана подтолкнул случай у начальника белорусской ГАИ Дмитрия Корзюка. “Я был на приёме у него, и он мне заявил, что если бы у меня было видео, то он принял бы меры в отношении сотрудника милиции [действиями которого был недоволен Тарароев. — прим.], а так, без видео, у него нет повода не верить милиционеру. После этого я купил телефон — до этого даже сотовой связью не пользовался”.

По словам Тарараоева, на его заявления о нарушениях в основном приходят отписки. Например, 17 ноября 2018 года на его канале появилось видео, где сотрудник милиции едет на машине по пешеходной дорожке.

— На этой пешеходной дорожке привлекали гражданских к ответственности. А насчёт этого полковника мне написали, что нет нарушения. Едет по пешеходной дорожке — и нет нарушения!

— За это время вы поняли, почему сотрудники милиции порой позволяют себе превышать полномочия? — спрашиваем у Руслана Тарароева.

— Из-за безнаказанности. Потому что руководство не хочет их наказывать. У них как получается? Если наказывать какого-то рядового сотрудника — лейтенанта или сержанта, — то надо наказывать и его командира. А проще это дело замять. Проще человеку дать отписку, и всё. Многие же на этом бросают [обращаться с заявлениями и жалобами. — прим.].

Официально: милиционер сохранил работу, сейчас проверку проводит СК

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова рассказала журналистам, что конфликт между младшим сержантом и Русланом Тарароевым не остался без внимания милицейского руководства.

— По данному случаю была назначена служебная проверка, а человек, который снимал видео, обратился в Следственный комитет, где проверка проводится по настоящее время.

— Сотрудник, который попал на видео, остался работать в милиции?

— Он работает. Думаю, это нет смысла обсуждать. Мы же конкретно про видео говорим, правильно?

— Недавно министр внутренних дел Юрий Караев в интервью говорил, что люди в погонах должны помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права. А тут получается нехорошая ситуация.

— Конечно, мы в первую очередь должны действовать в интересах граждан. И профессионально подходить к этому. Для чего назначается служебная проверка? Для того, чтобы разобраться в причинах и условиях, почему так случилось.