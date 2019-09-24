На пикетах «Европейской Беларуси» появились портреты и манифест Дмитрия Полиенко 24.09.2019, 13:55

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Суд над политзаключенным начнется завтра, 25 сентября.

Дело Дмитрия Полиенко будет рассматривать Минский городской суд. Начало первого заседания — завтра в 10.00, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Несколько дней назад Дмитрий Полиенко передал на свободу манифест, в котором он официально заявляет свою позицию.

«Считаю, что закрытость процесса, а также подписка о неразглашении сведений материалов дела, которые взяли с моего защитника и хотели взять с меня – это специальный репрессивный ход, чтобы осудить меня по делам, которые шиты белыми нитками, - считает активист. - Меня обвиняют «со слов», по фантазиям и предположениям, без улик и доказательств, чтобы скрыть эти факты от общественности.

По уголовно-процессуальному кодексу делать суд закрытым невозможно и оснований для этого нет!

В связи с этим сообщаю вам, что я решил полностью бойкотировать судебное разбирательство в прямом смысле слова. Тотальный бойкот. И буду вынужден пойти на иные меры, пока суд не сделают открытым. Мое право на справедливый суд нарушено и другого выхода я не вижу».

Портреты и манифест Дмитрия Полиенко сегодня вывешены на пикетах «Европейской Беларуси» в центре Минска.