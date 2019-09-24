США расширили санкции против Венесуэлы в день приезда Мадуро в РФ 24.09.2019, 18:05

Под санкции попали четыре нефтяные компании и четыре судна, которые перевозят нефтепродукты.

Соединенные Штаты включили четыре венесуэльские нефтяные компании и четыре судна, которые перевозят нефтепродукты, в санкционный список. Сообщение о новых санкциях на сайте Минфина США было опубликовано в день приезда диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию.

Соединенные Штаты продолжают предпринимать решительные шаги против нелегитимного режима Мадуро и иностранных действующих лиц, которые его поддерживают, отмечает ведомство.

«Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве инструмента торга для поддержки диктаторов и продления узурпации венесуэльской демократии», — приводятся на сайте слова американского министра финансов Стивена Мнучина.