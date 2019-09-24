Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, выдвинут Россией на «Оскар» 24.09.2019, 22:22

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова ранее был отмечен двумя наградами на Каннском фестивале.

Драму «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом ТАСС сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Фильм «Дылда» о жизни двух подруг в пережившем блокаду Ленинграде был отмечен двумя наградами на Каннском фестивале: он получил приз ФИПРЕССИ («Международной федерации кинопрессы») и приз за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд».

Страны сами выдвигают картины на «Оскар», а Американская киноакадемия выбирает из них номинантов.