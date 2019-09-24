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Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, выдвинут Россией на «Оскар»

  • 24.09.2019, 22:22
Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, выдвинут Россией на «Оскар»

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова ранее был отмечен двумя наградами на Каннском фестивале.

Драму «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом ТАСС сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Фильм «Дылда» о жизни двух подруг в пережившем блокаду Ленинграде был отмечен двумя наградами на Каннском фестивале: он получил приз ФИПРЕССИ («Международной федерации кинопрессы») и приз за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд».

Страны сами выдвигают картины на «Оскар», а Американская киноакадемия выбирает из них номинантов.


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