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На предприятии в Миорах произошел выброс аммиака

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  • 25.09.2019, 15:27
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На предприятии в Миорах произошел выброс аммиака

Эвакуировали около 700 человек из соседней школы.

ЧП произошло около полудня 25 сентября: в цехе Полоцкого филиала ОАО «Молоко» в Миорах произошел выброс аммиака, сообщает МЧС.

Выброс аммиака, по оценке МЧС, произошел из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки. Работу цеха временно остановили. Сотрудники сами покинули территорию предприятия.

В 200 метрах от места происшествия находится школа. Из нее эвакуировали 560 детей и 110 взрослых.

Сварной шов установки загерметизировали. Никто не пострадал. Причину технической неполадки устанавливают.


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