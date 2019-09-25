«Ложись! Роскомпозор чебурнета устанавливает» 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

25.09.2019, 18:56

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Жарову мало одной простреленной ноги, он решил добить и вторую.

Роскомнадзор (более известный под названием Роскомпозор) с гордостью заявил, что начал установку оборудования для изоляции Рунета от мировой сети.

Речь идёт о так называемом "Чебурнете", в котором по задумке создателей появится возможность закрывать отдельные регионы или вообще всю страну от выхода за пределы колючей проволоки.

Чем закончились попытки НЕ господина Жарова заблокировать telegram на территории РФ мы все прекрасно помним и продолжаем в нем, как ни в чём не бывало, сидеть.

В то, что структура, за полтора года не сумевшая победить один-единственный месенжер, сумеет одолеть целый интернет — не верится, от слова "совсем". Даже в исполнение "Сказочным" собственных обещаний и в своевременное включение отопления москвичам (которых Сергей Семёнович продолжает морозить в наказание за летние протесты) верится как-то больше.

Но во время стрельбы по интернету могут быть подбиты очередные математические олимпиадные форумы, создатели которых элементарно не ожидают подобных ударов окончательно обезумевшего Жарова и не выставляют никакой защиты.

Так что всем надеть каски и лечь в окопы — Роскомпозор приступает к очередной бомбёжке интернета, которая скорее всего завершится традиционным уничтожением собственного официального сайта.

Жарову мало одной простреленной ноги, он решил добить и вторую.

Телеграм-канал «Запретное мнение»