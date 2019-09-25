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Состоялось вручение литературной премии Гедройца

  • 25.09.2019, 21:19
Состоялось вручение литературной премии Гедройца
Книга-победитель премии Гедройца 2019 / lohvinau.by​

Вручение премии состоялось 25 сентября во Дворце искусств.

Первое место (и 14 тысяч рублей) досталось Илье Сину и его роману "Libido". В комментарии журналистам победитель признался, что произведения других шорт-листеров не читал, но в будущем планирует это сделать, передает euroradio.fm.

Второе место (и поездка в Скандинавию на остров Готланд) — у романа Михала Андросюка "Поўня". Жюри отметило его за необычную интерпретацию национальной мифопоэтической традиции.

Третье место (и возможность выхода аудиокниги) завоевал роман Алены Браво "Садомская яблыня" — за глубину социальной диагностики средствами художественной литературы.

Приз от нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич (айфон последней модели) получил Сергей Календа за книгу "Часам панкі паміраюць".


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