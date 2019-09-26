В мантии Земли нашли гигантские аномалии размером с континенты 26.09.2019, 11:57

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Две из них находятся под Африкой и под Тихим океаном.

В мантии Земли находятся гигантские массы породы размером с континенты, которые практически не подверглись эррозии и изменению. Они находятся на глубине в 2,9 тыс. км — на границе мантии и внешнего жидкого ядра Земли, считают ученые из Калифорнийского университета, пишет hightech.fm.

Две так называемые крупные области с низкой скоростью сдвига (LLSVP) находятся под Африкой и под Тихим океаном. Ранее считалось, что они появились как остатки крупных океанических плит, однако оказалось, что их природа несколько другая.

В исследовании говорится, что LLSVP не менялись миллиарды лет и возникли внутри Земли еще на момент ее формирования. В толщину они составляют около 1 тыс. км, в поперечнике — еще несколько тысяч километров.

Проведя геодинамическое моделирование, ученые пришли к выводу, что мантийные плюмы, поднимающиеся из недр Земли к поверхности, должны смещаться в бок, а не идти вертикально. При этом с LLSVP связаны регионы Земли с минимальным соотношением изотопов гелий-4/гелий-3 в океаническом базальте.

Подобные показатели характерны для древнейших земных пород, формировавшихся только на заре образования Земли. При этом они должны были остаться еще до столкновения Земли с другим небесным телом, в результате которого и образовалась Луна.

Похожие образцы периодически выносятся наружу благодаря мощным извержениям вулканов. Однако, считают ученые, за 4,5 млрд лет их материал практически не смешался с остальной частью мантии. Пока геологи не до конца понимают, почему так произошло. В качестве одной из гипотез ученые рассматривают повышенную плотность породы в этих регионах.