Высланного из Минска российского активиста арестовали на два месяца 1 3.09.2019, 17:01

Никита Чирцов

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ему на 10 лет запретили въезд в Беларусь.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 2 ноября 22-летнего Никиту Чирцова по делу о «применении насилия к полицейскому» на акции 27 июля, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Судья Николаева объяснила это тем, что он сможет «уничтожить доказательства и скрыться от следствия», находясь на свободе

По версии следствия, он участвовал в митинге на Тверской улице с 14 до 15 часов и умышленно «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль», что расценили как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст. 318 УК).

Прокурор поддержала ходатайство следователя об аресте, сославшись на то, что Чирцов покинул страну через несколько дней после митинга 27 июля, поэтому снова может скрыться от следствия. «О том, что человек совершил насилие в отношении органа власти — ему должно быть известно. Он должен был видеть в сети интернет, должен был понимать, что происходит в Российской Федерации, что идут уголовные преследования в отношении определенных лиц», — заявил следователь.

В день самой акции в центре Москвы Чирцов был задержан — через несколько дней его оштрафовали на 12 тысяч российских рублей за участие в митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). В конце августа его задержали в Минске и депортировали в Москву с 10-летним запретом на въезд в Беларусь.

Сотрудники белорусской милиции купили Чирцову билет на самолет с его кредитной карты и сопроводили до стойки регистрации на рейс. В аэропорту Домодедово его не задержали, хотя Чирцов на тот момент уже находился в розыске. В ночь на 2 сентября Чирцов был задержан и доставлен в ОВД Пресненского района Москвы.