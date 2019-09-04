Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс 3 Валерий Карбалевич

4.09.2019, 12:29

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Советник президента США сделал важное заявление.

Визит в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 29 августа уже успели окрестить историческим. Действительно, этот политик оказался наивысшим американским чиновником, который посетил Беларусь в этом веке.

Интересна эволюция отношения США к Беларуси. В начале 1990 годов наша страна интересовала Вашингтон с точки зрения геополитики. Визит в Минск президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в 1994 году был жестом поддержки позиции белорусских властей по выводу ядерного оружия из страны. Потом, с середины 1990-х, Беларусь вызывала интерес Вашингтона только вследствие нарушений прав человека. И вот геополитика снова возвращает Беларусь в русло американской политики.

Конфликт между Беларусью и США, начатый в 2004 году принятием американским конгрессом «Акта о демократии в Беларуси» из-за нарушений прав человека, не разрешен. Санкции хоть и приостановлены, но не отменены. Отозванные послы пока не вернулись. Сам Лукашенко до сих пор находится под санкциями, входит в американский черный список.

В последний год происходит интенсификация коммуникаций между Беларусью и США. На прошлой неделе появилась информация, что государственная Белорусская нефтяная компания наняла американского лоббиста, чтобы добиться полного упразднения американских санкций и иметь возможность для Беларуси покупать нефть в США.

Возить нефть из Соединенных Штатов — это не меньшая экзотика, чем транспортировать ее из Венесуэлы. Иначе говоря, никакого экономического смысла в этом нет. Зато есть смысл политический. Для того чтобы побудить конгрессменов, администрацию президента отменить санкции, и предложен такой пряник в виде готовности покупать американскую нефть. Такая простоватая приманка.

О большой заинтересованности белорусской стороны в этом визите свидетельствует теплый прием, оказанный Д. Болтону. В эксклюзивном интервью, которое помощник президента по национальной безопасности США дал в минском аэропорту перед отлетом, есть интересная фраза: «Я показал Лукашенко по дороге из аэропорта во Дворец Независимости на магазин Huawei, который мы проезжали, — просто здесь в Минске». Из этой реплики следует, что А. Лукашенко встречал Д. Болтона в аэропорту? Правитель Беларуси подъезжает к трапу самолета с иностранным гостем крайне редко. Это дань большого уважения. Для этого визитер должен иметь очень высокий статус или в его приезде белорусская сторона сильно заинтересована.

Д. Болтон посетил Беларусь в одном ряду с поездкой в Украину и Молдову — странами, ориентированными на ЕС. Это демонстрация готовности Соединенных Штатов вступить в конкуренцию с Россией за влияние на регион Восточной Европы.

Не случайно лейтмотивом всех высказываний Д. Болтона в Минске была тема независимости Беларуси. США обратили внимание на политику России по принуждению к интеграции Беларуси и расценивают такие действия как продолжение курса РФ на внешнеполитическую экспансию, начатого в 2014 году в отношении Украины.

После Крыма было много таких экспертных оценок, что поддержка Западом Украины в ее конфликте с Россией была недостаточно решительной. А уж, дескать, за Беларусь ни ЕС, ни США «вписываться» не будут. Ведь белорусская территория — это общепризнанная сфера влияния России, к тому же, мол, здесь диктатура. Так вот, визит Д. Болтона — определенное предупреждение Москве, что США будут противодействовать покушению на белорусский суверенитет со стороны РФ.

Еще один любопытный нюанс. Советник президента США заявил, что белорусский народ должен сам решать, какие отношения ему строить с Россией, и что, по его впечатлению, белорусы хотят независимости. Это можно понимать так, что если Лукашенко и Путин договорятся об объединении двух государств, то Соединенные Штаты не признают такое решение, поскольку в Беларуси нет демократии и отсутствует свободное волеизъявление граждан.

Д. Болтон рассказал журналистам, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о нераспространении ядерного оружия. Можно предположить, что речь шла о российском оружии. США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В. Путин заявил, что если такие ракеты появятся в Европе, то Россия даст адекватный ответ. Не исключено, что рассматривается вариант разместить аналогичные российские ракеты на белорусской территории. Возможно, Д. Болтон хотел прозондировать этот вопрос.

Также не исключено, что речь шла о возможных поставках оружия из Беларуси Ирану. Кроме того, Д. Болтон предупредил об опасности технологического сотрудничества с Китаем.

Безусловно, над переговорами в Минске постоянно висела тень Москвы. Сразу же после отъезда Д. Болтона белорусское руководство продемонстрировало дипломатическое мастерство переобувания в воздухе. Едва самолет помощника американского президента успел покинуть минский аэропорт, как министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поспешил дать комментарий телеканалу «Беларусь 1». Его главный смысл — это успокоить Москву. Дескать, в прошедших переговорах нет никакого изменнического умысла.

Прежде всего, В. Макей подчеркнул, что инициатива приезда Д. Болтона шла от американской стороны. Мол, не виноватые мы, он сам к нам приехал. «Не нужно искать никаких конспирологических заговоров за самим фактом визита», — заявил министр. А кто говорит о заговоре? Российские СМИ.

Российское агентство «Спутник» дало информацию об этом комментарии белорусского министра под довольно красноречивым заголовком: «Макей: на переговорах с Болтоном не было призывов присоединиться к чему-то». Наверное, этот вопрос больше всего волновал Москву.

И телефонный разговор Лукашенко с Путиным на второй день после отлета Д. Болтона тоже очень показателен. Пусть себе поводом для звонка президента России и было поздравление белорусского правителя с днем рождения.

Кстати, Лукашенко отказался ехать 1 сентября в Варшаву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. МИД Беларуси объяснил это тем, что в польскую столицу не были приглашены постсоветские государства Россия, Казахстан, страны Центральной Азии, в то время как народы СССР внесли решающий вклад в разгром фашизма.

Но кроме нежелания раздражать Москву своим присутствием в Варшаве, есть еще две причины отказа Лукашенко ехать в Варшаву. Во-первых, вокруг событий начала Второй мировой войны продолжается идеологическая, политическая борьба. Если в Европе пакт Молотова—Риббентропа оценивают однозначно негативно, то в России его пытаются оправдать. И официальный белорусский идеологический конструкт здесь совпадает с российским. Приезд Лукашенко оценивался бы как косвенное признание польской трактовки этого пакта.

Во-вторых, если для Польши события сентября 1939 года — это однозначно трагедия, то в истории нашей страны они связаны с воссоединением Западной и Восточной Беларуси, то есть оцениваются со знаком плюс.

Поэтому МИД объявил, что Беларусь будет представлена на мероприятии только нашим послом в Польше. Но здесь в очередной раз было продемонстрировано политическое мастерство переобувания в воздухе. 30 августа в Варшаву приехали, пусть и не на саму официальную церемонию, но на мероприятия, связанные с ней, секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Причем С. Зась встретился в Варшаве с тем же Джоном Болтоном и руководителями Советов безопасности Польши и Украины.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»