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Лукашенко боится брестских блогеров?

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  • 5.09.2019, 18:23
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Лукашенко боится брестских блогеров?
Сергей Петрухин

Сергея Петрухина и Александра Кабанова не хотят видеть в Бресте во время визита правителя.

Брестских блогеров и активистов, выступающих против аккумуляторного завода, Сергея Петрухина и Александра Кабанова вызывают приехать шестого сентября в пинскую милицию и Березовского прокуратуру. И в Пинский ГУВД Петрухину и в прокуратуру Березы Кабанову нужно явиться в одно время - в 11.00, передает spring96.org.

Про это сообщил Александр Кабанов на своей странице в Facebook. Известно, что Петрухина в Пинском отделе милиции должны опросить в качество свидетеля.

Вероятно таким способом Кабанова и Петрухина решили "удалить" из города, так как в один из дней с шестого по восьмое сентября в Бресте ожидается визит Лукашенко.

Также сегодня, утром пятого сентября, к Сергею Пeтрухину в дом приходили милиционеры в штатском. Блогера дома не было, поэтому те вскоре ушли. Позже ему позвонил участковый Ленинского РОВД и пригласил на «беседу» по поводу «нанесенного граффити».


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