Скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО 6 6.09.2019, 10:50

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов.

Выездной суд в исправительной колонии № 4 в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драку в московском ресторане. Также удовлетворено ходатайство о досрочном освобождении младшего брата Кокорина — Кирилла. Об этом сообщает Интерфакс.

Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из стриптиз-клуба в центре Москвы Кокорин и Мамаев, а также еще несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, белоруса по национальности. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек в компании футболистов за непристойное поведение.

После инцидента с Соловчуком футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошел к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.

В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима.

Комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что в колонию 4 июля отправлялись "совсем другие люди". "Наказание возымело действие, они давно исправились. Конечно, пора их отпускать".